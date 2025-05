Sebastian Dobrincu reia seria dezvăluirilor-șoc, după despărțirea de Ioana Ignat: ”Ți-ar plăcea să fii cu cineva care bea, care dă cu pumnul, care minte?”

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Sebastian Dobrincu vorbește despre rutina sa zilnică, afacerile lui, modul în care sportul i-a schimbat viața și lecțiile învățate din relațiile anterioare. După ce s-a afișat alături de Mimi, Otniela și Ioana Ignat, milionarul de 26 de ani spune că acum știe la ce să fie atent când își va alege viitoare parteneră și nu va mai repeta greșelile din trecut.

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Sebastian Dobrincu dezvăluie cum decurge o zi din viața sa, cum găsește echilibrul dintre viața personală și cea profesională, dar și cum îi impactează sportul viața. În plus, milionarul spune cât de implicați sunt părinții în viața sa personală, dar și ce planuri are pentru viitorul apropiat, de când este din nou un bărbat singur.

După o relație de cinci ani alături de Ioana Ignat, mai multe despărțiri și reconcilieri, fostul jurat de la PRO TV și cântăreață au decis să o ia pe drumuri deparate. Definitiv, de această dată, susține tânărul de 26 de ani. Chiar dacă separarea nu a fost una ușoară, Sebastian Dobrincu este recunoscător pentru lecțiile acumulate și dezvăluie ce are de gând să evite cu orice preț în viitoarea sa relație.

NU RATA: Sebastian Dobrincu face lumină după despărțirea de Ioana Ignat: ”S-ar putea să se termine urât!” Viciile care au dus la ruptură!

”Acum evit oamenii cu prea mult timp liber și vicioși. Ți-ar plăcea să fii cu cineva care bea, care dă cu pumnul, care minte? Încerci să eviți niște vicii. Vicii de orice fel. Nu ai vrea să fii cu un alcoolic, nu? Asta denotă lipsa unui control de sine. Oamenii care nu au control de sine sunt foarte periculoși de fel și mulți dintre ei greu se schimbă, așa că mai bine nu îți complici viața, pentru că nu poți garanta că se vor schimba decât dacă vrei să fii mama salvatoare și să plătești prețul. Nu merită. Îți întuneci viața, nu ai de ce. Poți încerca, dar confirm că nu merge pe termen lung”, a spus milionarul român, după separarea de Ioana Ignat.

Așadar, după relația cu artista, afaceristul are de gând să fie mult mai atent în alegerea viitoarei sale partenere, căci își dorește o femeie cu care să fie pe aceeași lungime de undă în totalitate.

”Vreau să fie independentă, autonomă, să aibă o ocupație. Să aibă un drive, ceva care să o dea jos din pat. Eu am ținte, am obiective, am țeluri, vreau să fac lucruri mari în viața aceasta. Am nevoie de cineva care vrea să țintească la fel de sus și lângă care pot evolua. O femeie ambițioasă!”, a adăugat Sebastian.

De asemenea, în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, fostul jurat de la Imperiul Leilor spune ce a dus la separarea de cântăreață, ce părere a avut familia sa despre despărțire, dar și ce are să își reproșeze lui însuși cu privire la fostele relații, alături de Mimi și Otniela Sandu. Toate detaliile, AICI!

VEZI ȘI: Acuzat de infidelitate, Sebastian Dobrincu vine cu detalii BOMBĂ despre despărțirea care a uimit showbizul: ”Și-a dat seama că a greșit, și-a cerut scuze!”