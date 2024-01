Mihai Dedu a slăbit 36 de kilograme în 10 luni. Ce dietă drastică a ținut prezentatorul de la PRO TV

Mihai Dedu (56 de ani) a avut parte de o transformare incredibilă! Prezentatorul de știri de la Pro TV a reușit să topească kilogramele nedorite într-un timp record. Jurnalistul a avut un drum greu de parcurs până a ajuns la forma mult dorită, pentru că a urmat o dietă drastică ce i-a pus sănătatea în pericol. Ziaristul nu recomandă nimănui să recurgă la metoda ținută de el, însă spune că datorită acesteia a topit caloriile.

Mihai Dedu de la Pro TV a reușit o adevărată performanță! Jurnalistul a scăpat de kilogramele nedorite care-i dădeau bătăi de cap de ani buni. Inițial, a încercat o dietă drastică, gândită de el, care i-a pus și sănătatea în pericol. Analizele îi ieșeau tot mai prost, lucru care i-a atras atenția că trebuie să schimbe planul. Ulterior, a urmat o altă metodă mult mai sănătoasă, care să-l ajute să topească kilogramele. În 10 luni, ziaristul a slăbit nu mai puțin de 36 de kilograme. Totul a început ca o provocare pentru el, însă iată că a dus-o la bun sfârșit, iar acum se bucură de rezultat.

CITEȘTE ȘI: CE A PĂȚIT MIHAI DEDU, DE LA ȘTIRILE PRO TV. VEDETA A DEZVĂLUIT EMOȚIILE PRIN CARE TRECE DIN CAUZA PROPRIULUI FIU

„Mi-am dat seama după buget, în momentul în care am început să intru în magazin. 36 am dat jos. A fost o provocare extrem de mare, a fost uluitor și pentru mine la un moment dat, deși intrasem în oarece vrie pentru că nu mă mai opream”, a dezvăluit prezentatorul de știri, în emisiunea Vorbește Lumea.

CITEȘTE ȘI: MOMENTE CRUNTE TRĂITE DE FAMILIA LUI MIHAI DEDU, DE LA ȘTIRILE PRO TV. PREZENTATORUL A DEZVĂLUIT DIFICULTĂȚILE PE CARE LE-A AVUT ÎN PERIOADA COMUNISMULUI

Mihai Dedu a explicat că prima etapă în care a slăbit a ținut dietă timp de patru luni, iar atunci a pierdut peste 20 de kilograme. În următoarele șase luni, moderatorul de la Pro TV a topit restul kilogramelor care-l incomodau. Așa a ajuns să dea jos 36 de kilograme într-un timp record. A făcut un pariu cu Corina Caragea și Lavinia Petrea, colegele lui de la Pro TV, pe care l-a dus la bun sfârșit.

„Sunt două etape. Prima etapă a fost undeva la patru luni, când am pierdut în jur de 22 sau 24 de kilograme, și apoi până la șase luni restul. Atât de mult nu mi-am dorit să slăbesc, însă totul a plecat de la o joacă, sunt două colege de-ale noastre implicate, Corina Caragea și Lavinia Petrea. Undeva în luna martie am avut o știre, dimineață, până să intre Corina la sport, care a zis: Eee, dacă ai slăbi și tu câteva kilograme acolo cred că ai fi piesă. Zic: Da? Am luat și am scris pe o foaie la momentul respectiv. Atunci aveam 131 de kilograme. (…) am ajuns apoi la alte dimensiuni și la propriu, și la figurat. Povestea e simplă”, a mai spus acesta.

Nu a fost pentru prima dată când a încercat să slăbească, însă iată că acum a și reușit. Din cauza unor probleme medicale, nu a putut face sport, iar drumul spre greutatea perfectă a fost mai greu fără mișcare.

„Ideea este că nu pot să mă laud că a fost simplu, a fost îngrozitor de greu, eu am mai avut o tentativă în urmă cu 20 și ceva de ani, chiar vreo 28 de ani, dar eram mai tânăr, am făcut mișcare. Acum, și din cauza unor probleme medicale, mi-am asumat ce mi-am propus, nu am avut voie să fac efort. E mult mai greu fără mișcare.

Este îngrozitor de greu. Nu am avut nicio dietă, singur mi-am făcut tot, în facultate am învățat și chestii de genul ăsta, am mâncat timp de trei luni, poate spre patru, doar ciorbă, mere și salată de varză albă. Iar toate chestiile astea pe care le auziți voi veneau poate la două zile, poate la 70 de ore, poate între cele două mese care erau, una luni, alta miercuri, erau niște mese sau salată de varză. Deci nu, să nu faceți așa ceva.

Mai bine de o lună nu am dat un gram jos. Până când metabolismul a început apoi. Nu e sănătos ceea ce am făcut. Aveam niște analize groaznice. Dar am pornit de la faptul că pe vremuri existau deținuți politic care consumau doar apă și pâine. Analizele nu erau bine, deci să nu încercați așa ceva, nu, nu, nu”, a explicat el, la TV.