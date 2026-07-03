Cezara din Iași este una dintre cei (doar) 7 „decari” de la Evaluarea Națională 2026. Câte zile a învățat pentru a lua 10

Cezara din Iași este unul dintre cei șapte elevi din România care au obținut media 10 la Evaluarea Națională 2026. Performanța ei i-a impresionat pe mulți, iar adolescenta a spus că rezultatul nu a venit peste noapte. Eleva a dezvăluit câte luni s-a pregătit pentru examenul care i-a schimbat viitorul.

Într-un an în care mii de elevi au avut emoții uriașe înainte de afișarea rezultatelor la Evaluarea Națională, doar șapte absolvenți de gimnaziu au reușit performanța supremă: media 10. Printre aceștia se află și Cezara, o elevă din Iași care a spus că succesul nu a fost deloc întâmplător. În spatele notei perfecte s-au ascuns luni întregi de muncă și teste rezolvate.

Rezultatul ei a atras imediat atenția, mai ales după ce a povestit cât timp s-a pregătit pentru Evaluarea Națională. Deși mulți cred că nota maximă este rezervată doar copiilor „geniali”, Cezara a spus că secretul a fost unul cât se poate de simplu: muncă, exerciții și încredere în propriile forțe.

Cât a învățat Cezara pentru Evaluarea Națională

Eleva a declarat că performanța care a făcut-o una dintre cei doar șapte „decari” din România este rodul unui an și jumătate de muncă. Cezara a povestit că a învățat constant, a făcut meditații și a lucrat numeroase teste, iar efortul depus s-a văzut în momentul în care a aflat că a obținut media 10 la Evaluarea Națională.

„Am lucrat timp de un an și jumătate în vara clasei a șaptea și în clasa a 8-a. Am făcut și meditații și la română și la matematică, dar am învățat foarte mult de la clasă cu ajutorul domnului profesor Adrian Zanowschi și a doamnei profesor Ioana Anton pe partea de matematică, iar pe partea de română a doamnei profesor Bzdoro.

Mă simt împlinită, nu aș fi crezut că pot fi singura care obține această medie și celor care urmează să susțină Evaluarea Națională îi sfătuiesc să muncească foarte, foarte mult, să lucreze cât mai multe teste, cât mai multe exerciții, să fie atenți la orele din clasă și să aibă încrederea în forțele proprii”, a spus eleva pentru Știrile Iași TV Life.

Doar șapte medii de 10 în toată țara

Ministerul Educației a publicat rezultatele inițiale ale Evaluării Naționale 2026 pe 30 iunie, cu o zi mai devreme decât era prevăzut în calendarul oficial. La examen au participat 143.251 de elevi, ceea ce înseamnă o rată de prezență de 96,6%. Dintre aceștia, 113.192 de candidați, adică aproximativ 79%, au obținut medii peste 5.

Performanța maximă a fost însă extrem de rară. Înainte de contestații, doar șapte elevi din întreaga țară au reușit să obțină media generală 10. La proba de Limba și literatura română au fost acordate 398 de note de 10, în timp ce la Matematică doar 102 elevi au primit nota maximă. La Limba maternă, 86 de candidați au încheiat examenul cu nota 10.

Nu toți candidații au reușit să ducă examenul până la capăt în condițiile prevăzute de regulament. Ministerul Educației a anunțat că opt elevi au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă, iar lucrările acestora au fost notate cu 1, conform metodologiei.

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