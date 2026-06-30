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Rezultatele de la Evaluarea Națională 2026 au fost publicate, cu o zi mai devreme de data anunțată în calendar. Unde pot elevii să-și vadă notele

De: David Ioan 30/06/2026 | 17:38
Rezultatele de la Evaluarea Națională 2026 au fost publicate, cu o zi mai devreme de data anunțată în calendar. Unde pot elevii să-și vadă notele
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Rezultatele preliminare ale Evaluării Naționale 2026 au fost publicate cu o zi mai devreme decât prevedea calendarul oficial, iar notele finale vor fi afișate pe 8 iulie, după soluționarea contestațiilor. Ministerul Educației a anunțat că 79% dintre elevii participanți au obținut medii de minimum 5, procent mai scăzut față de anul trecut, iar șapte candidați au reușit să obțină media 10.

Notele sunt anonimizate, iar fiecare elev își poate verifica rezultatele introducând codul unic primit de la școală pe platforma evaluare.edu.ro. Tabelul afișat conține codul candidatului, unitatea de învățământ, nota inițială, nota de la contestație, nota finală și media de la Evaluarea Națională.

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