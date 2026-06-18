Check in | Cât costă alcoolul în Dubai? Am plătit mai mult decât pe cazare

Fetelor, m-am întors din țara șeicilor și trebuie să vă zic adevărul gol-goluț! În 2018 și 2024, m-am dus în Dubai ca toate divele care se respectă. Totul a fost minunat până am decis să mă destrăbălez și să dansez pe ritmuri orientale. Trebuie să recunosc că am dat mai mult pe alcool decât pe cazare, dar na, s-a meritat.

M-am simțit cel puțin soție de Sheik, iar pozele pentru Instagram au ieșit de 7 stele! Să moară dușmanii de ciudă, nu altceva!

Auzisem eu vrute și nevrute, dar stați așa, că vă învăț eu cum stă treaba: mulți oameni cred că Dubaiul este scump, dar nu este deloc așa. Cazarea, atracțiile și mâncarea sunt mai ieftine decât în multe țări din Europa. Singura problemă este alcoolul. Da, este scump, dar nu există o vacanță fără un vin rose rece! Păi ce, am plecat la distracție sau la mănăstire?

Cât costă alcoolul în Dubai?

Dar stați să vedeți fază! În Dubai nu găsești alcool în toate supermarketurile ca la noi, așa că e bine să îți iei din aeroport sau să verifici restaurantele în care se vinde alcool. Eu era să leșin când am aflat că în cele din mall Dubai nu găsești alcool. Trebuie să traversezi ca să ajungi la restaurantele în care poți savura o bere sau un pahar de tărie.

În 2018, m-am dus în Dubai să vizitez Burj Khalifa, Dubai Fountain, Burj Al Arab, Dubai Miracle Garden, să înot cu delfinii la Atlantins The Palm și să mă plimb cu ATV-ul în deșert, așa că alcoolul nu prea m-a interesat. Eram pe cultură, pe sport, fată cuminte, ce să mai!

În 2024, am trecut pe modul „opulență și destrăbălare”, dar prețurile m-au pus în genunchi! Deja văzusem cam toate atracțiile așa că am decis să merg pe plajă la Jumeirah, să fac cumpărături la Mall Dubai și să mă distrez în cluburile în care se pozează toate divele de pe Instagram. Să nu vă imaginați că mi-am luat poșete Hermes sau că am comandat zeci de sticle de Dom Perignon. N-am eu bani de aruncat pe avioane, dar un vinuleț tot am vrut și eu să beau ca fetele!

De ce e atât de scump alcoolul în Dubai

După ce am văzut prețurile, m-am interesat de ce este atât de scump alcoolul în Dubai și am aflat răspunsul:

Taxe și accize mari: Dubai a reintrodus taxa de 30% pe alcool începând cu 2025, după o perioadă în care aceasta fusese suspendată.

Importuri de lux: Aproape tot alcoolul este importat. Emiratele Arabe Unite nu produc alcool la scară mare, astfel că berea, vinul și băuturile spirtoase sunt importate și suportă taxe vamale, costuri de transport și de distribuție.

Exclusivitate totală: Poate fi vândut doar în locații cu licență. Alcoolul se găsește doar în magazine autorizate, hoteluri, restaurante și cluburi care plătesc licențe speciale pentru comercializare. Aceste costuri se reflectă în prețul final.

Adaosuri de-a dreptul nesimțite: Hotelurile și beach cluburile practică adaosuri foarte mari. În locații de lux, precum FIVE Palm Jumeirah, Atlantis sau Burj Al Arab, prețul băuturii include și experiența, locația, serviciile și divertismentul. Un cocktail care costă câțiva euro la supermarket poate ajunge la 20–30 de euro (100–150 lei).

N-am putut să stau pe „uscat”

Păi și ce era să fac? Să stau pe uscat? Am ieșit cu prietenele la restaurantele de lângă mall Dubai, am stat la bârfă și ne-am luat cam 4 pahare de vin de persoană. Am plătit 30 de euro pe un pahar! Mi-a tremurat mâna pe card când am dat PIN-ul, vă jur!

Adevărata demență a fost însă când ne-am bronzat și distrat ca niște dive la FIVE Palm Jumeirah. Am fost 3 fete și ne-am luat 4 sticle de vin. Pe o sticlă de vin am dat 160 de euro! Când s-a spart petrecerea și am văzut că a mai rămas ceva, am zis că eu nu le las arabilor munca mea. Am luat ultima sticlă de vin în geantă să nu lăsăm nimic nebăut. Mi se pare normal! Să vadă și arabii cum se distrează românii… ce, ne lăsăm noi? Păi dacă am plătit-o, o bem și în cameră!

Atenție mare, însă, dacă mergeți acolo, să nu o sfecliți! Există și sticle de vin și șampanii de 3.000 de euro la Five Palm. Vă recomand să vă uitați atent în meniu, să nu ajungeți să spălați vasele pe la bucătărie!

Trăgând linie după tot circul ăsta de lux, concluzia e una singură: Dubaiul e fix cum se aude, adică un spectacol total de opulență, sclipici, mașini de îți cad dinții și fițe pe metru pătrat! Nu știu ce să vă zic de șeici. Nu i-am văzut, din păcate. Probabil le era frică că se îndrăgostesc de mine sau fugeau de căldură, n-au avut curaj să dea ochii cu așa bombă sexy!

Dar, lăsând gluma la o parte, merită să vezi Dubaiul măcar o dată în viață. Doar licorile astea de lux au fost buba, că mi-au dat gaură la portofel, dar na! A meritat! S-a văzut clar pe filmări: am dansat mult mai bine pe melodia „Shik Shak Shok” după fiecare pahar de vin! Să vină nota de plată, zic, că mândria de divă nu se discută!

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