CHECK IN | Cum a arătat cabina unei bărci în care am dormit. Prețul plătit pentru o singură noapte de cazare

Atunci când călătoresc, încerc de fiecare dată să aleg experiențe care să mă scoată puțin din rutină. După numeroase nopți petrecute în hoteluri și apartamente, mi-am dorit să încerc ceva diferit în Stockholm. Așa am ajuns să dorm pe o barcăi iar prețul a fost surprinzător de accesibil pentru una dintre cele mai scumpe capitale europene.

După ce am cumpărat biletele de avion pentru Stockholm, am început să caut opțiuni de cazare. Mi-am dorit ceva diferit față de hotelurile obișnuite, așa că am petrecut ceva timp răsfoind ofertele disponibile.

Când am găsit această opțiune pe Booking, am știut imediat că vreau să o încerc. Nu era vorba despre o bărcuță care se plimbă pe apă, ci despre un adevărat vapor transformat în hostel. Complexul era format din două vase ancorate unul lângă celălalt. Pe unul dintre ele se aflau recepția și restaurantul, dar și câteva camere de camere, iar celălalt era destinat exclusiv cazării.

Cât am plătit pentru o noapte de cazare

Încă de la sosire, locul mi s-a părut deosebit. Interiorul recepției era amenajat în stil rustic, cu mult lemn și diverse obiecte decorative. După formalitățile de check-in, am primit cheia cabinei și codul de acces, apoi am traversat spre vaporul unde urma să stau. Ambele ambarcațiuni erau vopsite în culori vii, predominând nuanțele de roșu, alb și verde, ceea ce le făcea ușor de remarcat.

Pentru a ajunge la cameră, am parcurs un coridor îngust și am coborât câteva trepte, exact ca pe un vas adevărat. Deși ambarcațiunile erau bine fixate și nu se deplasau nicăieri, exista o ușoară senzație de balans, perceptibilă doar dacă erai atent.

Cabina mea avea aproximativ 8 metri pătrați și era simplă, dar practică. Am ales varianta cu două paturi separate, amplasate de o parte și de alta a camerei, diferența de preț față de o cabină cu paturi suprapuse fiind de doar câțiva euro. Existau și camere cu pat dublu pentru cupluri.

Camera era dotată cu două hublouri în locul ferestrelor clasice, ceea ce contribuia și mai mult la atmosfera de navă. În interior se aflau două dulapuri pentru bagaje și haine, precum și câteva elemente decorative. Baia era comună, însă m-a surprins cât de curată și spațioasă era. Pentru cei care își doresc mai mult confort, există și cabine superioare cu baie proprie.

Pentru această experiență am plătit aproximativ 280 de lei pe noapte, un tarif foarte bun pentru Stockholm. Micul dejun nu era inclus și costa în jur de 55 de lei de persoană.

Amplasarea era aproape de centrul orașului

Cazarea este amplasată chiar în centrul Stockholmului, pe două ambarcațiuni ancorate în Golful Riddarfjärden, parte a Lacului Mälaren, ceea ce o face o alegere excelentă pentru cei care vor să exploreze orașul. De aici se ajunge rapid atât în centrul vechi, cât și în cartierul Södermalm, cunoscut pentru magazinele, restaurantele și viața de noapte. Stația de metrou Slussen se află la doar câteva minute de mers pe jos, iar în apropiere se găsesc numeroase magazine și mijloace de transport.

Unul dintre lucrurile care mi-au plăcut cel mai mult a fost punctul de belvedere aflat chiar lângă ambarcațiuni, de unde am admirat panorama Stockholmului atât ziua, cât și seara, când luminile orașului se reflectau spectaculos în apă. Per total, a fost una dintre cele mai interesante și inedite cazări pe care le-am încercat până acum.

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