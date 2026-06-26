Acasă » CHECK-IN » Check in | Unde mai găsești baruri cu muzică live în București. Sunt pe cale de dispariție

Check in | Unde mai găsești baruri cu muzică live în București. Sunt pe cale de dispariție

De: Mara Dobre 26/06/2026 | 08:00
Check in | Unde mai găsești baruri cu muzică live în București. Sunt pe cale de dispariție
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Am bifat o realitate crudă, dragilor: București-ul se sufocă sub dictatura DJ-ilor, în timp ce muzica live, aia pură, cu emoție și acorduri de chitară, își dă ultima suflare prin colțurile ascunse ale orașului, Recunosc, m-am izbit personal de această problemă care pe mulți îi lasă reci, dar pe mine mă doare direct în suflet.

Nu mi-a plăcut NICIODATĂ să mă înghesui în cluburi. Eu vreau concert, tată! Vreau să simt cum vibrează vocea artistului, nu să-mi bubuie basul în dinți. Dar Capitala pare să fi uitat ce înseamnă asta.

Zilele trecute, într-o seară banală în familie, puneam țara la cale cu părinții mei. „Ce facem în weekend?”, ne întrebăm. Clasic, pun mâna pe telefon și încep să caut evenimente. Ce credeți? SUTE de petreceri cu DJ, dar concerte… pauză! Nu vorbesc acum de mega-evenimentele de pe Arena Națională, din Piața Constituției sau Sala Palatului.

Dorul meu era de o grădină boemă, de un bar micuț, cochet, unde un artist cu o chitară îți topește sufletul. Nimic! Dispărute! Atunci am realizat că sunt foarte puține locuri cu muzică live în București. Da! Lista este extrem de scurtă

Unde mai găsești baruri cu muzică live în București

Unul dintre locurile pe care le frecventez des este Hard Rock Cafe. Aici sunt show-uri de zile mari și cântă Dan Helciug, trupa Taxi, Vama, Irina Rimes, Delia, Direcția 5, Holograf, Vunk. Biletul e mai scumpuț decât în alte părți, adică între 90 și 200 de lei doar intrarea. Mâncarea și cocktailurile sunt adevărat delicioase, dar și prețurile pe măsură.

Trecem la Berăria H, care a evoluat de la rock la „fenomenul” manelelor! Eram mare fană, dar în ultimul ani, m-a cam dezamăgit! Locația pare că a cedat în fața banilor mulți și au început să cheme aproape numai maneliști. Nu e niciun secret, maneaua aduce profit garantat, așa că patronii au lăsat calitatea pentru profit. Încă mai au concerte mișto, dar extrem de rar, așa că am început să evit zona.

Urmează The Pub, unde găsim o atmosferă de pub londonez și aer de Amy Winehouse! Aici e refugiul meu! Când intru la The Pub, fie în interior, fie pe terasă, mă simt direct în barurile rock din Anglia. Este raiul iubitorilor de rock și folk, fără comercial, doar libertate și spirit boem. O bijuterie ascunsă!

Să nu uităm Expirat, adică un loc ideal pentru tineretul de 20-40 de ani! Aici, am fost la concerte la Partizan, White Mahala, Irina Rimes, Jurjak, Vița de Vie și Macanache. Terasa e demențială, dar media de vârstă e clară, între 20 și 40 de ani. Sfatul meu de expert este să luați bilete din timp, că se vând ca pâinea caldă!

Dacă vreți circ și panaramă în sensul bun, Mojo din Centrul Vechi e destinația! Practic, e un bar de karaoke unde poți să cânți până te lasă vocea în zori de zi. Dar stați să vedeți cine vine aici! Cu puțin noroc, la masa de lângă tine poți da peste foști concurenți de la Vocea României sau X Factor, sau chiar soliști de la Operă care simt nevoia să urle în microfon și în timpul liber!

De ce sunt pe cale de dispariție

Pe lângă ei, avem măcel! Petreceri de burlăcițe disperate să-și arate „talentul” vocal și o armată de turiști străini, extrem de gălăgioși și bine amețiți de aburii alcoolului! Spectacol total!

Am vrut să aflu adevărul din spatele acestei crize a muzicii live, așa că am abordat-o direct pe patroana unui bar de profil. Explicația ei m-a lăsat mască. Resemnată, ea mi-a spus că tinerii din ziua de azi NU mai sunt fanii concertelor live. Ei vor festivaluri Techno, unde să se piardă în mulțime, sau să meargă în cluburile de pe Nordului să-și etaleze ținutele scumpe.

Probabil am eu un „suflet bătrân”. Îmi place să beau un pahar de vin bun, să ascult o piesă care să mă miște și să evit aglomerația sufocantă de la festivalurile care au invadat România. Nu judec pe nimeni, dar unde s-a pierdut dorința de conectare? Unde sunt discuțiile interminabile de după concerte? Mi-e dor de o chitară live la cină și de artiști stradali adevărați.

Gata, faptul e consumat! Dar stați liniștiți, nu mă opresc aici. Dacă mai dau peste locații mișto cu muzică live, care chiar merită atenția voastră, promit că veți afla primii. Revin cu ponturi și descoperiri pe măsură!

VEZI ȘI: Celine Dion va susține 10 noi concerte. Când și unde o pot vedea fanii live

De la hiturile clasice la „The Sun”: Haddaway revine cu forță și ajunge pentru prima dată la București în 2026

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Check in | Costuri ascunse la excursiile din Egipt. La ce trebuie să fii atent
CHECK-IN
Check in | Costuri ascunse la excursiile din Egipt. La ce trebuie să fii atent
Check in | Cum a fost experiența la un restaurant inclus în Ghidul Michelin. Ce mi-a plăcut și cât am plătit la final
CHECK-IN
Check in | Cum a fost experiența la un restaurant inclus în Ghidul Michelin. Ce mi-a plăcut și…
Rusia, despre proiectul de lege care aproba unirea cu Republica Moldova: Occidentul ar trebui să folosească termenul de „anexare”
Mediafax
Rusia, despre proiectul de lege care aproba unirea cu Republica Moldova: Occidentul ar...
Datoria publică a României a depășit-o pe cea a Ucrainei, țară aflată de 4 ani în război. Țara noastră va atinge 90% din PIB ca grad de îndatorare publică în 2036, avertizează Comisia Europeană
Gandul.ro
Datoria publică a României a depășit-o pe cea a Ucrainei, țară aflată de...
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la Insula Iubirii! Cum arată tânăra
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la...
Orașul european din care 20.000 de oameni au fugit într-o singură noapte. Imagini care par desprinse dintr-un film post-apocaliptic
Adevarul
Orașul european din care 20.000 de oameni au fugit într-o singură noapte. Imagini...
VIDEO Nicușor Dan: „20 de ani m-am luptat cu sistemul. Nu poți să te lupți cu sistemul, când ești șeful lui”
Digi24
VIDEO Nicușor Dan: „20 de ani m-am luptat cu sistemul. Nu poți să...
Ziua de Sânziene. De ce se spune că cerurile se deschid pe 24 iunie și ce simbolizează florile galbene
Mediafax
Ziua de Sânziene. De ce se spune că cerurile se deschid pe 24...
Parteneri
Cum a ajuns să arate Tuncay Ozturk la aproape 10 ani de la divorțul de Andreea Marin. S-a recăsătorit și are copil
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate Tuncay Ozturk la aproape 10 ani de la divorțul de...
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Prosport.ro
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ce scrie pe mormântul lui Marin Moraru, din „Operațiunea Monstrul”. Și-a adorat soția: „Eram niște proști frumoși”
Click.ro
Ce scrie pe mormântul lui Marin Moraru, din „Operațiunea Monstrul”. Și-a adorat soția: „Eram niște...
VIDEO Negocierile pentru susținerea noului guvern, blocate: pe ce nu se înțeleg PSD, PNL, USR și UDMR
Digi 24
VIDEO Negocierile pentru susținerea noului guvern, blocate: pe ce nu se înțeleg PSD, PNL, USR...
Când va fi finalizat lotul 1 de pe Autostrada A0 Nord? Anunțul constructorului român
Promotor.ro
Când va fi finalizat lotul 1 de pe Autostrada A0 Nord? Anunțul constructorului român
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
„Filmul pentru adulți” ucrainean care a dat o lovitură grea Rusiei
go4it.ro
„Filmul pentru adulți” ucrainean care a dat o lovitură grea Rusiei
Linii vechi de 2.000 de ani, desenate în deșert. Cine le-a creat?
Descopera.ro
Linii vechi de 2.000 de ani, desenate în deșert. Cine le-a creat?
Cât costă noul GTA VI în România și cum poate fi cumpărat
Go4Games
Cât costă noul GTA VI în România și cum poate fi cumpărat
Datoria publică a României a depășit-o pe cea a Ucrainei, țară aflată de 4 ani în război. Țara noastră va atinge 90% din PIB ca grad de îndatorare publică în 2036, avertizează Comisia Europeană
Gandul.ro
Datoria publică a României a depășit-o pe cea a Ucrainei, țară aflată de 4 ani...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Ce se va întâmpla cu averea Mirabelei Dauer. Artista a luat o decizie neașteptată
Ce se va întâmpla cu averea Mirabelei Dauer. Artista a luat o decizie neașteptată
Neymar a revenit după aproape trei ani! Reacția fanilor Braziliei a spus totul: stadionul a explodat
Neymar a revenit după aproape trei ani! Reacția fanilor Braziliei a spus totul: stadionul a explodat
Test IQ cu chibrituri | Corectați 6 + 8 = 0, mutând un singur băț
Test IQ cu chibrituri | Corectați 6 + 8 = 0, mutând un singur băț
Ryan Lochte, logodit înainte de finalizarea divorțului. Campionul olimpic răspunde criticilor și ...
Ryan Lochte, logodit înainte de finalizarea divorțului. Campionul olimpic răspunde criticilor și vorbește despre noul început din viața sa
Evaluarea Națională 2026 | Ziua și perla! Ce a spus această elevă din Vâlcea, după proba la matematică: ...
Evaluarea Națională 2026 | Ziua și perla! Ce a spus această elevă din Vâlcea, după proba la matematică: „Subiecturile 3 le-am făcut și..”
OPTIblu aduce în România lentilele de contact iWear
OPTIblu aduce în România lentilele de contact iWear
Vezi toate știrile