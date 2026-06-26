Check in | Unde mai găsești baruri cu muzică live în București. Sunt pe cale de dispariție

Am bifat o realitate crudă, dragilor: București-ul se sufocă sub dictatura DJ-ilor, în timp ce muzica live, aia pură, cu emoție și acorduri de chitară, își dă ultima suflare prin colțurile ascunse ale orașului, Recunosc, m-am izbit personal de această problemă care pe mulți îi lasă reci, dar pe mine mă doare direct în suflet.

Nu mi-a plăcut NICIODATĂ să mă înghesui în cluburi. Eu vreau concert, tată! Vreau să simt cum vibrează vocea artistului, nu să-mi bubuie basul în dinți. Dar Capitala pare să fi uitat ce înseamnă asta.

Zilele trecute, într-o seară banală în familie, puneam țara la cale cu părinții mei. „Ce facem în weekend?”, ne întrebăm. Clasic, pun mâna pe telefon și încep să caut evenimente. Ce credeți? SUTE de petreceri cu DJ, dar concerte… pauză! Nu vorbesc acum de mega-evenimentele de pe Arena Națională, din Piața Constituției sau Sala Palatului.

Dorul meu era de o grădină boemă, de un bar micuț, cochet, unde un artist cu o chitară îți topește sufletul. Nimic! Dispărute! Atunci am realizat că sunt foarte puține locuri cu muzică live în București. Da! Lista este extrem de scurtă

Unde mai găsești baruri cu muzică live în București

Unul dintre locurile pe care le frecventez des este Hard Rock Cafe. Aici sunt show-uri de zile mari și cântă Dan Helciug, trupa Taxi, Vama, Irina Rimes, Delia, Direcția 5, Holograf, Vunk. Biletul e mai scumpuț decât în alte părți, adică între 90 și 200 de lei doar intrarea. Mâncarea și cocktailurile sunt adevărat delicioase, dar și prețurile pe măsură.

Trecem la Berăria H, care a evoluat de la rock la „fenomenul” manelelor! Eram mare fană, dar în ultimul ani, m-a cam dezamăgit! Locația pare că a cedat în fața banilor mulți și au început să cheme aproape numai maneliști. Nu e niciun secret, maneaua aduce profit garantat, așa că patronii au lăsat calitatea pentru profit. Încă mai au concerte mișto, dar extrem de rar, așa că am început să evit zona.

Urmează The Pub, unde găsim o atmosferă de pub londonez și aer de Amy Winehouse! Aici e refugiul meu! Când intru la The Pub, fie în interior, fie pe terasă, mă simt direct în barurile rock din Anglia. Este raiul iubitorilor de rock și folk, fără comercial, doar libertate și spirit boem. O bijuterie ascunsă!

Să nu uităm Expirat, adică un loc ideal pentru tineretul de 20-40 de ani! Aici, am fost la concerte la Partizan, White Mahala, Irina Rimes, Jurjak, Vița de Vie și Macanache. Terasa e demențială, dar media de vârstă e clară, între 20 și 40 de ani. Sfatul meu de expert este să luați bilete din timp, că se vând ca pâinea caldă!

Dacă vreți circ și panaramă în sensul bun, Mojo din Centrul Vechi e destinația! Practic, e un bar de karaoke unde poți să cânți până te lasă vocea în zori de zi. Dar stați să vedeți cine vine aici! Cu puțin noroc, la masa de lângă tine poți da peste foști concurenți de la Vocea României sau X Factor, sau chiar soliști de la Operă care simt nevoia să urle în microfon și în timpul liber!

De ce sunt pe cale de dispariție

Pe lângă ei, avem măcel! Petreceri de burlăcițe disperate să-și arate „talentul” vocal și o armată de turiști străini, extrem de gălăgioși și bine amețiți de aburii alcoolului! Spectacol total!

Am vrut să aflu adevărul din spatele acestei crize a muzicii live, așa că am abordat-o direct pe patroana unui bar de profil. Explicația ei m-a lăsat mască. Resemnată, ea mi-a spus că tinerii din ziua de azi NU mai sunt fanii concertelor live. Ei vor festivaluri Techno, unde să se piardă în mulțime, sau să meargă în cluburile de pe Nordului să-și etaleze ținutele scumpe.

Probabil am eu un „suflet bătrân”. Îmi place să beau un pahar de vin bun, să ascult o piesă care să mă miște și să evit aglomerația sufocantă de la festivalurile care au invadat România. Nu judec pe nimeni, dar unde s-a pierdut dorința de conectare? Unde sunt discuțiile interminabile de după concerte? Mi-e dor de o chitară live la cină și de artiști stradali adevărați.

Gata, faptul e consumat! Dar stați liniștiți, nu mă opresc aici. Dacă mai dau peste locații mișto cu muzică live, care chiar merită atenția voastră, promit că veți afla primii. Revin cu ponturi și descoperiri pe măsură!

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