Prințul Harry și Meghan Markle și-au sărbătorit fiica în mare secret. Detaliile care au ieșit acum la iveală

Prințesa Lilibet Diana Mountbatten-Windsor a împlinit 5 ani, iar Meghan Markle și Prințul Harry au marcat momentul printr-o serie de fotografii emoționante publicate pe rețelele sociale. Imaginile surprind momente de familie din reședința lor din Montecito și oferă o nouă imagine a fiicei cuplului, care a moștenit celebrul păr roșcat al tatălui său.

Aniversarea vine la scurt timp după ce familia a sărbătorit și ziua de naștere a prințului Archie.

Prințesa Lilibet Diana Mountbatten-Windsor a împlinit 5 ani

Pe 4 iunie, Meghan Markle a publicat pe Instagram două fotografii noi cu fiica sa, Lilibet, pentru a marca împlinirea vârstei de 5 ani.

În prima imagine, micuța apare în brațele Prințului Harry, în timp ce Meghan îi privește zâmbind. A doua fotografie o surprinde pe Lilibet mergând desculță prin grădinile proprietății familiei din Montecito, California.

În ambele imagini, fetița poartă o rochiță de vară brodată, iar părul său lung și roșcat este lăsat liber.

„Fetița noastră de vis. La mulți ani, Lili, cu ocazia împlinirii a 5 ani!”, a scris Meghan în mesajul care a însoțit fotografiile.

Cine este Lilibet Diana Mountbatten-Windsor

Lilibet s-a născut pe 4 iunie 2021 la Spitalul Santa Barbara Cottage din California și este cel de-al doilea copil al ducelui și ducesei de Sussex.

Numele său are o semnificație aparte pentru Familia Regală Britanică. „Lilibet” era porecla folosită în familie pentru Regina Elisabeta a II-a, în timp ce al doilea prenume, „Diana”, reprezintă un omagiu adus prințesei Diana, mama Prințului Harry.

La două zile după naștere, Harry și Meghan au anunțat vestea prin intermediul fundației Archewell, precizând că atât mama, cât și copilul sunt sănătoase și se adaptează vieții de familie.

Lilibet a intrat și în istoria monarhiei britanice, fiind primul copil al unui membru senior al Familiei Regale născut în Statele Unite.

O copilărie departe de atenția publică

Deși sunt printre cele mai cunoscute cupluri din lume, Harry și Meghan au încercat să își crească cei doi copii, Archie și Lilibet, departe de lumina reflectoarelor.

După retragerea din rolurile oficiale ale familiei regale, în 2020, cei doi s-au stabilit în California, unde și-au construit o viață de familie cât mai discretă.

Totuși, de la lansarea contului personal de Instagram al lui Meghan, în 2025, admiratorii au avut ocazia să vadă mai multe imagini rare din viața lor de zi cu zi, inclusiv momente petrecute alături de copii.

Vacanță la Disneyland pentru aniversările copiilor

Potrivit unei surse citate de revista PEOPLE, familia a sărbătorit recent aniversările lui Archie și Lilibet printr-o excursie specială la Disneyland. Aceasta a declarat:

„Sărbătoreau împreună aniversările copiilor. Cei mici s-au bucurat de numeroase atracții, iar excursia a fost și o modalitate specială de a prelungi celebrarea Zilei Mamei pentru Meghan și mama ei, Doria Ragland.”

Anul trecut, familia a ales aceeași destinație pentru aniversarea de 4 ani a lui Lilibet, iar Meghan a publicat atunci imagini în care cei mici se întâlneau cu personaje Disney și se bucurau de atracțiile parcului.

„Micul ajutor al mamei”

Lilibet a apărut recent și într-o altă postare distribuită de Meghan Markle înaintea unei călătorii în Elveția. În imagine, micuța o ajuta pe mama sa să își pregătească bagajele.

„Micul ajutor al mamei”, a scris Meghan în descriere.

Fotografia a atras atenția fanilor datorită părului roșcat al fetiței, o trăsătură pe care atât ea, cât și fratele său mai mare, Archie, au moștenit-o de la Prințul Harry.

Viața liniștită din Montecito

Într-un interviu acordat revistei PEOPLE anul trecut, Meghan Markle a vorbit despre dorința familiei de a le oferi copiilor o copilărie cât mai normală. Ducesa a declarat:

„Odată ce ne cunoști, cred că îți dorești pentru noi aceeași normalitate pe care o au alți părinți și copiii lor, în ciuda faptului că situația noastră este una aparte.”

Ea a explicat că viața lor în Montecito este mult mai apropiată de cea a unei familii obișnuite decât și-ar imagina mulți oameni.

„Mergem la multe cine și nu doar în casele oamenilor sau în saloane private; pur și simplu mergem la restaurant. Îmi place foarte mult faptul că putem să ne distrăm și să ne bucurăm de aceste momente.”

Un an plin de sărbători pentru familia Sussex

Aniversarea lui Lilibet vine la doar câteva săptămâni după ce prințul Archie a împlinit 7 ani și după ce Harry și Meghan au sărbătorit opt ani de căsnicie.

Pentru familia Sussex, începutul verii a devenit astfel o perioadă plină de momente speciale, petrecute departe de protocolul regal și aproape de viața liniștită pe care și-au construit-o în California.

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