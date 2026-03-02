Acasă » Știri » Emil Rengle și Alejandro Fernandez, dezvăluiri din vestiarul TVR înainte de finala Eurovision: ”Juriul are o trabă foarte grea!”

Emil Rengle și Alejandro Fernandez, dezvăluiri din vestiarul TVR înainte de finala Eurovision: ”Juriul are o trabă foarte grea!”

De: Simona Vlad 02/03/2026 | 22:04
Calificați în finala Eurovision, Emil Rengle și Alejandro Fernandez au intrat în direct la Dan Capatos Show chiar din vestiarul TVR! În timp ce se pregăteau pentru prima repetiție generală, artistul ne-a oferit detalii din culise în premieră. CANCAN.ro are toate picanteriile show-ului în premieră!

Emil Rengle a declarat că repetiția nu înseamnă doar probă de costume, ci primul contact real cu scena și luminile. Rengle ne-a zis că cei doi s-au ocupat personal de costume și de fiecare detaliu al show-ului. Spune că totul este gândit la scară largă, nu doar pentru publicul din sală. Vezi emisiunea integrală aici!

„Suntem chiar în vestiarul de la TVR pentru prima repetiție generală. Fiecare echipă face cunoștință cu scena, cu luminile și cu camerele. Este prima repetiție mai profesionistă, ca să ne pregătim pentru finala de pe 4 martie. Show-ul nostru are o poveste, așa că ne-am ocupat singuri de costumații și de tot conceptul.”

Întrebat despre competiție, Rengle nu s-a ferit să spună că presiunea este mare, însă spune că pasiunea cântărește mai mult.

„Noi nu am știut exact în ce ne băgăm și câtă patimă există în jurul competiției. Pentru mine și Alejandro este prima dată când putem crea împreună și face artă pe scenă. Eurovisionul este o platformă extraordinară pentru asta. Ne-am pregătit vocal, artistic și coregrafic, iar acum abia așteptăm momentul finalei.”

Emil Rengle, în premieră despre Eurovision: „Juriul are o misiune extrem de grea”

Emil Rengle a vorbit și despre ceilalți concurenți. Acesta a spus că deși competiția este strânsă și proiectele sunt foarte diferite, artiștii păstrează o relație bună. Acesta a declarat că juriul va avea o misiune dificilă, tocmai pentru că nivelul este ridicat. Diferența o va face, crede el, show-ul din finală și elementele adăugate față de semifinală.

„Juriul are o treabă foarte grea, pentru că proiectele sunt foarte diferite și e dificil să faci comparații. Mie mi-au plăcut multe piese din semifinală. Cred că va conta enorm ce show pune fiecare pe scenă în finală. Suntem în competiție, dar într-o competiție sănătoasă și frumoasă.”

Emil ne-a recunoscut că visul lor depășește granițele României și că întreg conceptul a fost gândit pentru o scenă europeană. Emoțiile există, dar sunt constructive și îi motivează să fie mai buni. Artistul a mai spus și că se simte pregătit pentru presiunea unei audiențe uriașe.

„Ne-am gândit show-ul pentru o scenă internațională, care să rezoneze cu o Europă întreagă. Eu cred că suntem făcuți pentru asta. Avem emoțiile acelea sănătoase, care te țin viu și concentrat. Le luăm pas cu pas și sperăm să încântăm publicul din România și, de ce nu, din Europa.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00, numai pe conturile oficiale de Facebook și YouTube CANCAN.RO.

