Prognoza meteo azi, 5 martie 2026. Vreme rece in Transilvania: temperaturile scad spre 0 grade in zona Carpatilor

Prognoza meteo azi, 5 martie 2026. În ansamblu, ziua aduce în România o vreme rece, dar stabilă, fără fenomene meteorologice importante. Temperaturile vor rămâne moderate pentru această perioadă a anului, cu maxime în jur de 7–10°C în majoritatea regiunilor și valori ușor mai ridicate pe litoral. Cerul va fi variabil, iar probabilitatea de precipitații va fi redusă, ceea ce face ca ziua să fie potrivită pentru activități în aer liber.

Vremea în România

La nivelul întregii țări, ziua de mâine aduce o vreme rece dimineața și relativ plăcută la orele prânzului. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări trecătoare, iar în zonele joase se poate semnala local ceață în prima parte a zilei. Temperaturile maxime vor atinge în general 7–10°C, în timp ce minimele din timpul nopții vor coborî spre 2–3°C, cu valori mai mici în depresiunile intramontane.

Vremea pe regiuni

Nord și vest

În nordul și vestul țării vremea va fi în general stabilă, cu cer variabil și perioade însorite. În Crișana, Maramureș și Banat, temperaturile maxime vor ajunge la 7–9°C, iar noaptea valorile termice vor coborî spre 2°C. Vântul va sufla slab, iar precipitațiile vor fi puțin probabile.

Sud și sud-est

În sud și sud-est, inclusiv în Muntenia și Bărăgan, vremea va fi ceva mai blândă. Cerul va fi variabil, iar temperaturile maxime vor urca până la 9–10°C, în timp ce minimele nocturne vor coborî spre 3–4°C.

Oltenia și sud-vest

În Oltenia și în sud-vestul țării vremea se menține relativ stabilă. Temperaturile maxime vor ajunge la 8–9°C, iar dimineața și noaptea valorile vor coborî în jur de 3°C. Cerul va fi parțial noros, iar vântul va sufla slab.

Est și nord-est

În Moldova și în nord-estul țării vremea va fi ceva mai rece decât în restul țării. Temperaturile maxime vor fi de aproximativ 6–7°C, iar dimineața și noaptea valorile vor coborî spre 1–2°C. Cerul va avea înnorări temporare.

Centrul țării și zona Carpaților

În Transilvania și în zona montană vremea va fi mai răcoroasă. Temperaturile maxime vor ajunge la 5–7°C, iar în zonele montane vor fi mai scăzute. Pe timpul nopții valorile termice pot coborî spre 0°C sau ușor sub această valoare, mai ales în depresiuni.

Dobrogea și zona Mării Negre

Pe litoral și în Dobrogea vremea va fi relativ blândă. Temperaturile maxime vor ajunge la 10–12°C, iar minimele nocturne vor fi în jurul valorii de 5–6°C. Vântul va sufla slab până la moderat dinspre mare.

Vremea în capitală

În București, ziua de mâine aduce o vreme relativ plăcută pentru începutul lunii martie. Cerul va fi variabil, cu perioade de soare în prima parte a zilei și unele înnorări spre seară. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 9°C, iar pe timpul nopții valorile vor coborî spre 4°C. Vântul va sufla slab, iar probabilitatea de precipitații rămâne redusă.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca va avea o zi răcoroasă, tipică pentru începutul primăverii în Transilvania. Dimineața va fi rece, cu temperaturi apropiate de 2°C, iar cerul va fi variabil. La orele prânzului temperatura maximă va urca spre 6–7°C, cu perioade de soare. Spre seară valorile vor scădea din nou, iar atmosfera va deveni mai rece.

Timișoara va beneficia de o vreme ceva mai blândă. Dimineața vor fi aproximativ 2–3°C, iar pe parcursul zilei temperatura maximă va ajunge la 8–9°C. Cerul va fi parțial noros, cu perioade însorite, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Iași va avea o zi mai răcoroasă, cu temperaturi de dimineață în jur de 2°C. Pe parcursul zilei cerul va fi variabil, iar maxima va ajunge la 6–7°C. Spre seară valorile vor coborî din nou spre 2°C, iar vremea va rămâne stabilă.

Craiova se va bucura de temperaturi ceva mai ridicate față de restul țării. Dimineața vor fi aproximativ 3°C, iar la amiază termometrele vor indica 8–9°C. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab, ceea ce va face ca vremea să fie destul de plăcută.

Constanța, pe litoralul Mării Negre, va avea una dintre cele mai blânde zile din țară. Temperaturile maxime vor ajunge la 11–12°C, iar minimele nocturne vor fi în jur de 6°C. Cerul va fi variabil, iar briza mării va aduce un aer ușor mai umed.

Brașov va avea o zi răcoroasă, caracteristică zonei montane. Dimineața temperaturile vor fi de aproximativ 1°C, iar la amiază maxima va ajunge la 5–6°C. Cerul va fi variabil, iar seara valorile vor coborî rapid spre 1°C, posibil chiar ușor sub această valoare în zonele din jurul orașului.

