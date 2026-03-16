Bancul începutului de săptămână | Adevărul despre facturile la gaz

Pentru a avea un început de săptămână ideal, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc atât de amuzant încât va fi imposibil să nu râzi. Cu atât mai mult cu cât, nu ne îndepărtăm prea mult de problemele cotidiene, dar le facem să fie mai ușoare. Astăzi vorbim și râdem despre facturile la gaz.

Uneori, umorul apare chiar din situațiile de zi cu zi cu care ne confruntăm cu toții. Facturile la utilități sunt un subiect sensibil pentru mulți, dar acest banc reușește să transforme frustrarea într-un moment amuzant. Iată o glumă scurtă despre facturile la gaz și despre „soluția” neașteptată a cuiva pentru a plăti la fel ca anul trecut.

Nu știu de ce vă plângeți de facturile la gaz.

Eu plătesc exact ca anul trecut și nici nu am dat drumul la centrală.

Alte bancuri amuzante

La doctor:

Un bărbat merge la doctor și îi spune:

– Doctore, am o problemă… oriunde pun degetul, mă doare.

Doctorul se uită atent și îl întreabă:

– Oriunde? Arătați-mi.

Bărbatul apasă pe umăr și spune: „Ah! Aoleu, doare!”

Apasă pe genunchi: „Ah, iar doare!”

Apasă pe cap: „Ah! Doare și aici!”

Doctorul îl privește și spune calm:

– Domnule, cred că aveți degetul rupt.

La interviu de angajare:

Un tânăr merge la un interviu de angajare.

Intervievatorul îl întreabă:

– Aveți experiență în lucrul cu clienții?

– Da, răspunde tânărul, am lucrat trei ani la un magazin de înghețată.

– Foarte bine. Și cum rezolvați situațiile tensionate?

Tânărul zâmbește și spune:

– Păi, dacă un client era supărat, îi ofeream o cupă gratis. Dacă încă era supărat, îi dădeam două cupe. Dacă tot nu se liniștea… îl învățam cum să facă el înghețata acasă!

Intervievatorul râde și zice:

– Asta da rezolvare creativă a problemelor! Când puteți să începeți?

Un pensionar nimereşte pe o stradă unde erau prostituate

– Hai, moşule!

– Nu pot.

– Hai să încercăm.

Se duc. Moşul se comportă excelent.

– Vezi? Spuneai că nu mai poţi.

– O, asta pot! De plătit nu mai pot.

