TEST IQ | Aveți la dispoziție 23 de secunde pentru a identifica toate cele 3 diferențe dintre pisicile din imagine

Dragi cititori, CANCAN.RO a pregătit un test de inteligență în acest weekend, menit să vă dezvolte spiritul de observație. Tot ce trebuie să faceți este să găsiți cele trei diferențe existente în imaginile de mai sus. Acestea par identice, dar nu sunt. Așadar, luați-vă câteva momente și concentrați-vă pentru a desluși provocarea, iar mai jos vom dezvălui și rezolvarea. Atenție, aveți 23 de secunde la dispoziție. Mult succes!

Inițial, testele de inteligență au fost create pentru a identifica elevii cu probleme de învățare din școli. Ulterior, ele au fost dezvoltate pentru a deservi și altor scopuri. Acum, pot fi găsite sub mai multe forme, precum ecuații matematice, șiruri de numere, iluzii optice sau imagini care prezintă anumite probleme, așa cum este cel de mai jos.

Test IQ: Găsiți cele 3 diferențe între cele două imagini!

Provocarea de astăzi este ideală pentru cei care își doresc o evaluare a coeficientului de inteligență. Deși poate părea simplu, la prima vedere, pentru rezolvarea testului este nevoie de atenție sporită la detalii și de o gândire ageră.

Există trei diferențe foarte greu de sesizat. Mai mult decât atât, aveți doar 23 de secunde la dispoziție să le aflați.

Sperăm că v-ați descurcat bine și că sunteți mulțumiți de felul în care ați procedat. Îi felicităm pe cei care au reușit să răspundă corect, mai ales dacă au descoperit eroarea într-un timp scurt. Persoanele care nu au deslușit testul de inteligență nu trebuie să își facă griji, pentru că vom dezvălui rezolvarea.

Ei bine, prima diferență poate fi observată la culoarea pisicuței care stă întinsă. O altă diferență o reprezintă forma dealului. A treia diferență poate fi observată la coada pisicii negre. Priviți cele două poze mai jos pentru a înțelege mai bine!

Acest test de inteligență poate fi un instrument bun de interacțiune cu grupul de prieteni. Puteți să îl trimiteți mai departe apropiaților pentru a vedea cum se descurcă. Mai mult decât atât, pentru a face jocul și mai distractiv, aflați în cât timp au reușit să deslușească provocarea.

Vezi și: Test IQ exclusiv pentru genii | Cât face 6+4, dacă 9+1 = 64, 8+2 = 36 și 7+3 = 16?

Test de inteligență | Ai un IQ peste 140 dacă poți identifica greșeala din această imagine