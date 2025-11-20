Test IQ exclusiv pentru genii | Cât face 6+4, dacă 9+1 = 64, 8+2 = 36 și 7+3 = 16?

Dragi cititori, o nouă zi, o nouă provocare! CANCAN.RO vrea să-ți testeze abilitățile, așa că ți-a pregătit un test IQ. Cu cât răspunzi mai repede, cu atât mai bine! Dacă te pricepi la matematică, este și mai ușor să găsești soluția. Ești pregătit să dai răspunsul corect? Multă baftă!

Testul de astăzi are o dificultate ridicată și necesită ceva mai multă atenție. În general, testele de inteligență sunt utilizate adesea de psihologi sau specialiști pentru a vedea care este nivelul IQ al unui individ. Iar cei care vor reuși să deslușească testul de mai jos sunt felicitați și catalogați drept genii.

Test IQ exclusiv pentru genii

Cei care se ocupă zilnic de puzzle-uri își pot dezvolta abilități cognitive mai ascuțite și, în unele cazuri, chiar pot observa o creștere a coeficientului de inteligență. Astăzi îți aducem o provocare care dă bătăi de cap multora.

Testul de astăzi este unul complicat, așa că trebuie să fiți foarte atenți înainte de a oferi un răspuns. Dacă nu ai reușit să găsești soluția, verifică răspunsul mai jos.

REZOLVARE:

Logica din spatele acestui puzzle matematic este următoarea:

Pentru a rezolva corect ecuația 9 + 1 = 64, trebuie să gândim ce numere ne dau nouă 64. Cum 9 + 1 fac 10, după cum bine știm, singura metodă logică prin care putem ajunge la 64 este scăderea și ridicarea la putere.

9 – 1 = 8 (dacă înmulțim 8 de două ori obținem 64)

Dacă aplicăm aceeași logică și la ecuația care trebuie rezolvată, adică la ultima din șir, obținem:

6 + 4 rezultă 6 – 4 = 2, care ridicat la pătrat este 4.

Astfel, valoarea lipsă este 4.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?