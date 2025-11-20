Acasă » Teste IQ » Test IQ exclusiv pentru genii | Cât face 6+4, dacă 9+1 = 64, 8+2 = 36 și 7+3 = 16?

De: Denisa Iordache 20/11/2025 | 18:42
Dragi cititori, o nouă zi, o nouă provocare! CANCAN.RO vrea să-ți testeze abilitățile, așa că ți-a pregătit un test IQ. Cu cât răspunzi mai repede, cu atât mai bine! Dacă te pricepi la matematică, este și mai ușor să găsești soluția. Ești pregătit să dai răspunsul corect? Multă baftă!

Testul de astăzi are o dificultate ridicată și necesită ceva mai multă atenție. În general, testele de inteligență sunt utilizate adesea de psihologi sau specialiști pentru a vedea care este nivelul IQ al unui individ. Iar cei care vor reuși să deslușească testul de mai jos sunt felicitați și catalogați drept genii.

Cei care se ocupă zilnic de puzzle-uri își pot dezvolta abilități cognitive mai ascuțite și, în unele cazuri, chiar pot observa o creștere a coeficientului de inteligență. Astăzi îți aducem o provocare care dă bătăi de cap multora.

Testul de astăzi este unul complicat, așa că trebuie să fiți foarte atenți înainte de a oferi un răspuns. Dacă nu ai reușit să găsești soluția, verifică răspunsul mai jos.

REZOLVARE:

Logica din spatele acestui puzzle matematic este următoarea:

Pentru a rezolva corect ecuația 9 + 1 = 64, trebuie să gândim ce numere ne dau nouă 64. Cum 9 + 1 fac 10, după cum bine știm, singura metodă logică prin care putem ajunge la 64 este scăderea și ridicarea la putere.

9 – 1 = 8 (dacă înmulțim 8 de două ori obținem 64)

Dacă aplicăm aceeași logică și la ecuația care trebuie rezolvată, adică la ultima din șir, obținem:

6 + 4 rezultă 6 – 4 = 2, care ridicat la pătrat este 4.

Astfel, valoarea lipsă este 4.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

×