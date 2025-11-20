Acasă » Teste IQ » Test de inteligență | Ai un IQ peste 140 dacă poți identifica greșeala din această imagine

De: Irina Vlad 20/11/2025 | 09:23
CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență exclusiv pentru genii. Ai un IQ peste 140 dacă poți identifica greșeala strecurată în imaginea de mai sus. Crezi că te descurci? Dacă da, spor la treabă!

Acest test de inteligență poate măsura coeficientul de inteligență (IQ) al unei persoane până la 140. Provocarea de astăzi este foarte precis. Poate părea simplu, însă nu este. Trebuie să analizezi cu mare atenție imaginea de mai sus și să descoperi singura greșealăstrecurată.

Test de inteligență | Găsește greșeala din imagine

O nouă zi, un nou test IQ special pentru genii. Testele de inteligență reprezintă un instrument des utilizat de specialiști din sfera psihologiei, rezolvarea lor fiind recomandată încă de la vârste fragede. Pentru testul IQ de astăzi trebuie să îți folosești logica și atenția. La o analiză mai amănunțită a imaginii de mai sus, vei descoperi că este strecurată o singură greșeală majoră.

REZOLVARE: Greșeala din imaginea de mai o reprezintă cele două frunze de palmie. În Antarctica nu există palmieri.

Îi felicităm pe cei care au reușit să se încadreze în cele 30 de secunde și au reușit să descopere mutarea corectă. Cei care nu au reușit să rezolve provocarea de astăzi nu trebuie să își facă griji. AICI puteți exersa mai multe astfel de provocări, teste de inteligență, iluzii optice și teste de matematică.

Ce sunt testele de inteligență și la ce sunt folosite

Testele de inteligență reprezintă una dintre cele mai bune modalități pentru a testa agilitatea creierului. Aceste provocări sub formă de exerciții oferă un antrenament sănătos pentru creier, care ajută la prevenirea declinului cognitiv la vârste înaintate. Exersarea acestor provocări este o modalitate excelență de a vă îmbunătăți gândirea critică și abilitățile de rezolvare a problemelor.

Nivelul IQ reprezintă măsura inteligenței umane și se stabilește individual, pentru fiecar persoană în parte, prin rezolvarea unor teste de inteligență speciale. În funcție de răspunsurile oferite, niveul IQ este împărțit în următorele categorii:

  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență
  • IQ între 111 și 120 – un nivel puțin trecut de media normală
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține un astfel de scor
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și managerii au acest nivel
  • IQ peste 140 – doar geniile îl au

