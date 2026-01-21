Acasă » Știri » Cum arată apartamentul în care locuiește Cristina Cioran cu cei doi copii. În living are o zonă de joacă special amenajată pentru Ema și Max

21/01/2026
Cum arată apartamentul Cristinei Cioran
Cristina Cioran își crește singură copiii, pentru că Alex Dobrescu se află în spatele gratiilor. Vedeta face față cu brio în rolul de mamă și încearcă să suplinească lipsa tatălui. Cum arată apartamentul în care locuiește alături de Ema și Max?

Vedeta a fost nevoită să își petreacă sărbătorile doar alături de copii, asta pentru că Alex Dobrescu, tatăl lor, este condamnat la 4 ani de închisoare cu executare pentru trafic de droguri de mare risc. Dacă Max, fiul cel mic, nu simte încă lipsa tatălui și nu înțelege ce se petrece în jurul lui, Ema este foarte afectată de acest lucru.

Cum arată apartamentul în care locuiește Cristina Cioran cu cei doi copii

Vedeta își dedică tot timpul creșterii lui Max și a Emei, iar distracția și joculețele împreună sunt la ordinea zilei. Cristina Cioran îi filmează deseori pe cei mici, iar apartamentul ei din București este unul perfect adaptat pentru viața de familie.

În postări se observă un spațiu complet dedicat copiilor, plin de jucării, iar cei mici se bucură de toate activitățile pe care le realizează alături de mama lor.

În living room există o zonă special dedicată micuților și se poate observa prezența unui covor special pentru aceștia. Cărțile și jucăriile sunt nelipsite, podeaua abia zărindu-se de ele. De asemenea, canapeaua este plină cu pernele și plușurile copiilor (VEZI ÎN GALERIE).

Vedeta, dezvăluiri cu ochii în lacrimi după ce Alex Dobrescu a fost închis

La vârsta de 4 ani, cea mică își dorește să simtă prezența tatălui și vorbește mereu despre copiii care se joacă cu tații lor în parc, dorindu-și și ea același lucru.

Max, mezinul familiei, a celebrat primul lui Crăciun alături de sora și mama lui, dar fără tată. Cristina suferă pentru cei mici și este conștientă de lipsurile pe care absența lui Alex Dobrescu le provoacă.

Pentru că realizează că tatăl ei lipsește mai mult decât ar trebui, Ema îi pune tot felul de întrebări dureroase vedetei. Cristina Cioran a mărturisit că îi spune doar că se va întoarce, pentru că mai mult nu poate.

„Ema nu știe unde este tatăl ei acum. Deși mă întreabă zilnic: «Când vine acasă, dar o să mai vină, da?». Poate să zică oricine orice de acasă, oamenii să comenteze și să mă supracomenteze, ei nu trăiesc în casa mea, ei nu trăiesc cu copilul meu și nu o să înțeleagă niciodată ce simte copilul meu”, a declarat Cristina Cioran în podcastul lui Jorge.

