Investiție istorică la Iași: 150.000 € pentru 5 minute cu Ronaldinho în ploaie

De: Paul Hangerli 01/12/2025 | 15:32
Iașul, oraș domnesc, cultural, universitar, a dat drumul la un carnaval de poveste. Răzeșii noștri s-au gândit că nu e moment mai bun decât o criză economică ca să bage 150.000 de euro în apariția lui Ronaldinho, adus în dealul Copoului. Bravo uăi!

Brazilianul a fost întâmpinat la hotel de o gașcă de daci îmbrăcați de parcă veniseră direct din epoca lui Burebista cu Uber-ul. Coifuri, sulițe, blănuri, un lup dacic în băț, ce mai, tot pachetul.

Piața Unirii: 250 de ieșeni, selfiuri și autografe

Ronaldinho a îndrăznit să iasă și în Piața Unirii, unde, stând într-o ploaie măruntă (meteo tipic Copacabana – ediția Moldova), vreo 250 de oameni l-au așteptat ca pe autobuzul 28 la oră de vârf. Selfie, autograf, poză, mână strânsă, tot tacâmul. Pentru că Ronaldinho nu este al nostru ci al urmașilor urmașilor noștri! Părea cam dezamăgit, dar nu știa ce îl așteaptă!

Ronaldinho îi salută pe fanii ieșeni

Petrecere ca-n basme: moldovence fierbinți vs. dansatoare de rio

Seara, pe scenă, organizatorii au scos artileria grea dorind să îl lovească la pateu pe starul Brazilian pentru a îndulci șansele echipei noastre în meciul de-a doua zi! A apărut țuica fiartă, ciorba Rădăuțeană, sarmale cât pumnul de mari asezonate cu afumătură și Aspacardin după. Pentru că bucuria palatinului se îmbină cu bucuria ochilor, știind că Ronaldinho este inimă zburdalnică i-au adus pe scenă moldovence fierbinți îmbrăcate ca la Rio.

Meciul – fail total: 3000 de bilete? sau 3000 de invitații?

A doua zi, meciul. Tragedie. Așa se întâmplă uneori. După un asemenea chef vine realitatea nervoasă și ți-o dă la gioale. Organizatorii au zis: 7.000 de bilete vândute. Stadionul a zis: 3.000 de oameni. Ceață, frig, ploaie. Ca la Podul Înalt nene. La ieșirea pe gazon a lui Ronaldinho, iar dacii să îl sperie. Fumigene, tulnice. Chiar mă așteptam să apară și Ștefan cel Mare să îi zică vreo două brazilianului.

Mircea Lucescu pe stadion: poate fură vreo schemă pentru Turcia!

În tribune, Mircea Lucescu, liniștit, poate-poate prinde vreo tactică dacică pentru barajul cu Turcia. Asta cu bucatele moldovenești nu prea a ținut că la fotbal tot străinii au bătut. Poate aia cu ceața?

Pe teren au apărut Aquinta, Zaccardo, Andre Santos, Amauri, Maicon, Jankulovski, plus românii Belodedici, Sânmărtean, Gabi Tamaș și Marius Niculae . Scor final: 7–4 pentru străini.

Ronaldinho, apăsat de brânză, bulz, viezure, varză, multe încercări, zero goluri. A dat doar în bară, moment în care Stanca, portarul român, probabil din rușine patriotică, i-a lăsat efectiv mingea să intre când a apucat și el să tragă pe poartă.

A venit brazilian și a plecat dac!

Ronaldinho a plecat probabil confuz, dar vizibil încântat. Nu atât de suma de bani dar a văzut daci!
A băut și țuică! A gustat și sarmale! A văzut pentru prima data moldovence din Brazilia. A văzut jocul caprei- nu vă gândiți la prostii! A jucat fotbal în ceață ca în poeziile lui Bacovia. Deci e clar, e dac de-al nostru! Parcă îl văd în cîteva zile pe la Paris purtând o căciuliță de Tarabostes! Va da moda!

×