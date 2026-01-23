Abush a luat cina cu Emily, cea mai mare rivală a Andreei Bostănică! Imaginile care o vor scoate din minți pe tiktokeriță

Andreea Bostănică a luat pe toată lumea prin surprindere! După ce a ținut să precizeze că Abush a fost cel care a făcut primii pași în relație și chiar s-a ținut după ea multă vreme, artista pare să fi pus tunurile și pe o altă domnișoară. Nu a pierdut nici ocazia de a arunca mai multe săgeți usturătoare la adresa celei care pare să fie rivala ei. A tocat-o la bani mărunți, însă CANCAN.RO a aflat ce s-a întâmplat, de fapt. Oare să fie vorba despre Emily? Dar cine este, de fapt, tânăra? Avem toate detaliile, dar și imagini bombă cu Akbar Abdullaev și Emily!

În iubire și în război orice este permis, iar după regulile acestea par să joace și protagoniștii telenovelei de azi. După cum știm, Andreea Bostănică a ieșit pe internet și a dat de înțeles că fostul ei iubit, Abush, a trădat-o. După videoclipurile lacrimogene de pe internet, nepotul fostului președinte al Uzbekistanului a decis să își spună și el punctul de vedere și a făcut-o în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

A lămurit numeroase aspecte, printre care și faptul că a avut o relație de doar două luni cu Andreea Bostănică, astfel că nu înțelege motivul pentru care vedeta ar face acest teatru. În plus, bărbatul a spus că Andreea ar avea mai mulți sponsori, dând de înțeles că nu a fost singurul bărbat din viața ei din ultima perioadă. Rănită în orgoliu în urma acestor dezvăluiri, Andreea Bostănică a ieșit la atac. A făcut un live în care replicile acide au fost la ordine zilei la adresa unei tinere. Oare este vorba despre Emily, cea care i-a fost și prietenă și cu care posta clipuri pe TikTok? În orice caz, noi avem imaginile care o vor pune pe jar pe influenceriță. Abush a ieșit la cină cu Emily, apoi a condus-o acasă, dar nu ]naite de a-i oferi un cadou.

Imaginile care o vor scoate din sărite pe Andreea Bostănică! Abush și „rivala” au cinat la Sol

Chiar înainte de ziua de naștere a lui Emily, Abush și tânăra au fost surprinși de CANCAN.RO la un restaurant de fițe din Capitală. Pe Șoseaua Nordului, la un local select, cei doi stăteau la o masă retrasă. Emily și milionarul păreau că se înțeleg foarte bine, discuția era relaxată, iar atmosfera caldă. Să ne amintim faptul că Abush ne-a declarat că Emily este doar o colaboratoare și au ieșit de câteva ori la cină.

La capitolul consum, cei doi au fost extrem de „creativi”. Au început cu șampanie, au făcut o pauză de ceai, ca să revină apoi, fără nicio reținere, la șampanie. Au vorbit și părea că discuția era destul de interesantă. Chelnerii au fost prompti și mereu la dispoziția lor, semn că tratamentul a fost unul vip.

După aproape două ore, Emily și nepotul fostului președinte al Uzbekistanului au părăsit locația și s-au îndreptat către mașina milionarului uzbek. Șoferul îi aștepta, iar apoi au plecat către locuința șatenei.

Abush e gentleman cu toate femeile

Emlily a fost dusă până acasă, într-un cartier rezidențial din zona Romexpo, iar la coborâre, Abush nu a lăsat momentul să treacă fără un mic cadou. Cei doi s-au îmbrățișat, iar fustița extrem de scurtă a șatenei a avut un mic moment de „rebeliune” și a lăsat să se vadă puțin mai mult decât, probabil, era în plan. Ulterior, drumurile lor s-au separat, pentru moment.

Rămâne însă de văzut ce va spune Andreea Bostănică acum, după ce va vedea imaginile care vorbesc de la sine. Însă situația capătă o cu totul altă dimensiune în momentul în care apar fotografiile de pe rețelele de socializare. Și, ca să fie treaba-treabă, atât Emily cât și Andreea Bostănică au fix același stil: Se pozează cu buchete mari de flori, în mașini scumpe și arată o viață de vis pe Instagram. Mai mult, și Emily, ca și rivala ei, este cântăreață. Asta da coincidență! Dar stați, căci dezvăluirea bombă acum urmează!

Andreea Bostănică și Emily, de la prietenie, la rivalitate

Andreea Bostănică și Emily se cunosc de ani buni și, mai mult decât atât, au fost prietene. Da, ați citit bine! În adolescență, cele două moldovence postau împreună filmări și fotografii pe rețelele de socializare, în ipostaze prietenoase, zâmbitoare, care arătau o relație apropiată și lipsită de orice rivalitate. În orice caz, CANCAN.RO a contacta-o pe Andreea Bostănică, care ne-a spus că nu la Emily făcea referire în acel live, ci la o „rusoaică”, alegând să păstreze în continuare misterul.

