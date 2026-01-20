Abush, adevărul despre relația cu Emily. Fostul Andreei Bostănică rupe tăcerea: ”Cu această fată am luat cina”

Abush a vorbit în exclusivitate pentru CANCAN.RO și a demontat visul frumos al Andreei Bostănică. Nepotul fostului președinte al Uzbekistanului a vorbit despre realitatea din spatele TikTok-urilor postate de influenceriță și a făcut dezvăluiri incendiare. Care este adevărul despre relația cu Emily?

Andreea Bostănică a fost în atenția publicului atunci când apărea alături de Abush, nepotul fostului președinte al Uzbekistanului. În trecut, cei doi dădeau impresia unei relații la care multe femei doar visează, iar influencerița părea că este răsfățată de el cu cadouri de lux, precum un apartament în Dubai și un Mercedes Benz G Brabus (VEZI AICI REALITATEA).

După informațiile apărute în mediul online legate de relația dintre Abush și Emily, acesta a deslușit lucrurile în primul său interviu oferit și a spus tot adevărul. Mai mult, Abush a vorbit și despre impactul negativ pe care Andreea Bostănică l-a avut asupra vieții lui.

Abush, adevărul despre relația cu Emily

CANCAN.RO: Se speculează că în momentul de față ai fi într-o relație cu o domnișoară pe care o cheamă Emily. Este adevărat?

Abush: Nu am nicio relație. Legat de afacerea pe care vreau să o desfășor aici, vorbesc cu diferite fete, influenceri, micro-influenceri în speranța că voi găsi.

CANCAN.RO: Deci vă cunoașteți, dar nu există nimic romantic?

Abush: Cu această fată am luat cina de 2 ori și am vorbit despre afaceri. Nu am absolut nicio relație cu Emily.

CANCAN.RO: Ești singur în momentul de față?

Abush: Da. După divorț mă consider singur. Sper la o relație de familie adevărată și de durată.

„Suntem în șoc de la faptele pe care le-au comis și le promovează Andreea Bostănică împreună cu familia ei”

CANCAN.RO: Te-a făcut toată această experiență cu Andreea să îți știrbească din încrederea în femei?

Abush: Nu doar în Andreea mi-am pierdut încrederea, mi-am pierdut încrederea în general în oameni, pentru că după atâta bunătate de care am dat dovadă, eu și oamenii care mă înconjoară suntem în șoc de la faptele pe care le-au comis și le promovează Andreea Bostănică împreună cu familia ei. În condițiile în care atunci când le-am ajutat ele spuneau „niciodată nu te vom uita”. În acel moment nu am încredere în general în oameni, îmi este frică să mănânc în ospeție, pentru că nu știe ce se va întâmpla ulterior.

