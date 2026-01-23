Cine e fosta soție a lui Abush, de fapt. Andreea Bostănică, adevărul gol-goluț despre Doinița Lazarenco: ”Dansam cu ea la ziua mea de naștere”

După ce Akbar Abdullaev (Abush) s-a afișat alături de o altă domnișoară și a înșelat-o pe Andreea Bostanică, au ieșit multe detalii la iveală despre relația lor. Milionarul din Uzbekistan a povestit despre fostul său mariaj cu Doinița Lazarenco care a durat timp de doi ani, însă influencerița afirmă că nimic nu este adevărat.

Andreea Bostanică a avut o relație cu milionarul Abush care îi oferea cadouri de sute de mii de euro. Cadourile scumpe nu lipseau niciodată, iar influencerița publica des imagini cu buchete uriașe de flori, având un stil de viață extravagant, la care multe persoane doar visează.

Abush a vorbit în premieră despre mariajul său cu Doinița Lazarenco, iar Andreea Bostanică intervine cu noi declarații despre relația lor. Influencerița susține că multe dintre informațiile prezentate public nu corespund realității și că povestea promovată de milionar nu reflectă adevărul, iar cei doi nu ar fi fost căcătoriți.

Andreea Bostanică susține că femeia despre care vorbește Abush nu este fosta lui soție, ci o angajată și o prietenă care l-a ajutat constant de-a lungul anilor. Tânăra a explicat că legătura dintre ea și această persoană este una de prietenie și colaborare, demonstrată chiar la evenimentele personale, când au dansat împreună, chiar la ziua de naștere. Influencerița afirmă că nu ar fi putut să fie în relații atât de apropiată cu fosta soție a partenerului ei de viață pe care l-a iubit foarte mult.

„Aceasă soție falsă de care zice el, este lucrătoarea lui pe care o salut și o îmbrățișez pentru că este o fată foarte drăguță. Mereu m-a ajutat toți anii ăștia pentru că este lucrătoarea lui. A fost și la ziua mea de naștere, am video cu ea când dansez cu ea pentru că lucra la el. Era prietenă cu el. Dar el încearcă să mintă, vă dați seama. El este un frustrat. Ea nu este (nr. fosta soție). Dacă ar fi fost așa cum zice el, cum aș fi putut eu să dansez cu ea la ziua mea de naștere? Eu dansam cu ea la ziua mea de naștere și cu o zi înainte, eu am filmare postată la mine pe Tiktok de ziua mea, unde sar în sus de fericire pe balcon și zic „filmează-mă, filmează-mă” și se aude cum zice el în rusă „Te filmez iubito.” Înțelegeți? Și asta tot e fals?”, a povestit Andreea Bostanică pe rețelele de socializare.

