Abush demontează zvonurile despre relația cu Doinița Lazarenco. Adevărul care dă peste cap toată povestea

După ce CANCAN.RO vă dezvăluia în exclusivitate despre fosta soție a lui Akbar Abdullaev (Abush), Doinița Lazarenco, care a reușit să intre în cercul afaceristului și să obțină poziții privilegiate în mai multe afaceri de-ale lui, acum milionarul a vorbit despre fosta lui căsnicie. Așa cum știm deja, tânăra tot din Republica Moldova nu este doar frumoasă, ci a făcut și școală (n.r. mai multă chiar și decât Abush), astfel că acesta i-a oferit un loc de seamă în afacerile lui din România, trei la număr: Abush Jewelry, Abush Investments și Abush Corporation. Cei doi au divorțat după doi ani de căsnicie, iar femeia l-a avertizat pe milionar în privința Andreei Bostănică. Detaliile despre divorț și despre cadoul fabulos primit în dar de nuntă, aflați în rândurile următoare.

Abush a continuat seria dezvăluirilor și interviul a atins un punct controversat: mariajul lui cu fosta soție, tot moldoveancă. Milionarul despre care vă dezvăluiam că are aceeași strategie de a-și răsfăța femeile din viața lui (vezi aici), cumpărându-le buchete uriașe de flori și cadouri, vorbește în premieră despre fosta căsnicie. Dacă relația cu Andreea a fost de scurtă durată și destul de controversată, în privința fostei căsnicii, Abush are cuvinte de laudă la adresa Doiniței.

Abush face dezvăluiri despre fosta soție și casa primită în dar la nuntă

Abush: Am avut o casa în Republica Moldova pe care am vândut-o anul acesta Această casă mi-a fost dăruită de fratele meu la nuntă.

CANCAN.RO: Despre ce nunta vorbim?

Abush: Doinița Lazarenco a fost soția mea din 2022 până în 2024. Am fost prieteni timp de cinci, șase ani. Când am venit aici, ne-am apropiat și am decis să facem o familie, ne-am căsătorit, dar nu a mers și am divorțat civilizat. Suntem prieteni până în ziua de azi. Doinița este o persoană foarte bună, provine dintr-o familie foarte bună de oameni muncitori, se ocupă cu agricultura în Republica Moldova. Ea este un om care are carte, cu facultate și suferă și ea din cauza acestei mediatizări pentru că a fost promovată ca fiind o amantă, dar a fost soția mea.

CANCAN.RO: Deci a fost soția ta și ați divorțat în 2024?

Abush: Da, în iunie 2024.

CANCAN.RO: De ce a durat doar doi ani căsnicia?

Abush: Nu ne-am potrivit și am decis să ne despărțim. Nepotrivire de caracter. Nu vrea să fie o persoană publică, nu urmărește să fie cunoscută. Fosta mea soție trăiește liniștită în Republica Moldova, are afacerile ei. Fosta soție mi-a spus să am grijă la Andreea Bostănică, dar nu am ascultat-o.

