Andreea Bostănică reacție virulentă! A dat de pământ cu Abush: „Mă urmărește de când aveam 17 ani”

După dezvăluirile făcute de Akbar Abdullaev (Abush) despre relația cu Andreea Bostănică, acum a venit rândul influenceriței să dea replica. În cadrul uni live pe TikTok, aceasta a explodat și a aruncat cu acuzații în stânga și în dreapta. Și-a spus varianta ei de poveste, iar jignirile nu au lipsit. Cum a putut să reacționeze Andreea Bostănică?

Recent, Abush a decis să rupă tăcerea, iar în interviul pentru CANCAN.RO a spus lucrurilor pe nume, din dorința de a arăta tuturor adevărul. A dezvăluit cum Andreea Bostănică s-a folosit de el, de imaginea lui și a încercat să îi ia banii. Acum, după toate dezvăluirile făcute, influencerița a dat replica.

Andreea Bostănică reacție virulentă

Andreea Bostănică a fost în atenția publicului atunci când apărea alături de Abush, nepotul fostului președinte al Uzbekistanului. În trecut, cei doi dădeau impresia unei relații perfecte, iar influencerița părea că este răsfățată de el cu cadouri de lux, precum un apartament în Dubai și un Mercedes Benz G Brabus. Însă, realitatea pare că a fost alta.

Deși Abush a contrazis-o, Andreea Bostănică nu se lasă. În cadrul unui live pe TikTok, aceasta a reacționat virulent și a spus varianta ei, portretizându-l într-un fan fanatic.

„Și mașina pe care zice să o dai înapoi asta nu e josnic? Ba este foarte josnic! Doamne, dar cum poți să ceri cadourile înapoi? Cadoul pe care l-ai primit, pe care eu l-am primit, eu n-am cum să-l dau înapoi, că este cadoul. Este cadoul meu și îmi aparține mie. Ăștia care vă bucurați greșiți amarnic. Dacă credeți că eu sunt, nu știu, Măriuța de peste drum, greșiți amarnic. Această persoană, și asta zic pentru toate c*** din București și toate c*** care îi scriți mesaje. Eu de când eram în relație cu el vedeam mesaje, care credeți că și vouă poate să vă ia mașini, vile, case, nu știu ce, greșiți amarnic. Vă zic eu acum, în momentul de față, de ce am primit eu așa cadouri. În primul rând, pentru că această persoană mă urmărește pe mine de când eu aveam 17 ani. Mă urmărește pe toate platformele de socializare. El era, de fapt, fanul meu. El era fanul meu. Acest bărbat era fanul meu și mă urmărea pe toate rețelele de socializare, îmi dona și aici pe TikTok. Eu nu vorbeam cu el, el îmi trimitea cadouri prin managerii mei. Managerii mei și acum sunt de față, pot să zică adevărul. Se pot lua filmări de pe camerele de vedere cum el se ducea la mine la studioul de muzică și lăsa cadouri de diferite feluri. După care, eu m-am mutat în București și el mi-a dat mesaj și mi-a spus că știi că noi suntem vecini, că am văzut la tine pe story. Adică eu cu această persoană eram… Locuiam în același raion, eram vecini, eram în același complex, ca să înțelegeți. Adică nu e ca și cum el era vreun, nu știu, prinț, nu știu ce, și eu… Adică eram vecini, da? Eu mi-am permis, eu mi-am permis la 19 ani să mă mut într-un apartament la fel, în același loc. Pentru că, vă zic și mai repet încă o dată, și oamenii care nu vreți să credeți, mi-e milă de voi, sunteți niște invidioși. Eu de la 15 ani plătesc impozite în Republica Moldova. Anul 2023, anul 2024, anul 2025, eu în fiecare an am plătit un milion de lei, impozit, anual”, a spus Andreea Bostănică în mediul online.

Andreea Bostănică, atac virulent

De asemenea, Andreea Bostănică nu a pierdut nici ocazia de a arunca mai multe săgeți usturătoare la adresa celei care susține că i-a distrus fericire. A tocat-o mărunt și a punctat că tot ce aceasta își dorește este să îi calce pe urme și să obțină cadouri scumpe, așa cum a obținut ea.

„În primul rând vreau să anunț și c*** asta care cred că are vreo șansă, care îmi mănâncă toate resturile. T*** asta, nu de fapt nu t***, e o s***. Da, deci s*** asta care crede cândva că poate o să îi dea și ei o mașină sau ceva. Țină să anunț că eu tot ceea ce am este datorită muncii mele. El la 18 ani mi-am cumpărat prima mea mașină, din banii mei de pe TikTok, YouTube. Pentru că eu deja aveam 5 milioane de abonați atunci. Iar tot cei acești 5 milioane de abonați se monetizează și vorbim despre sume foarte mari”, a mai spus Andreea Bostănică.

