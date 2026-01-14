Acasă » Știri » Știri externe » O chelneriță de 24 de ani, acuzată că ar fi provocat incendiul din Crans-Montana. Ce spun anchetatorii

O chelneriță de 24 de ani, acuzată că ar fi provocat incendiul din Crans-Montana. Ce spun anchetatorii

De: Daniel Matei 14/01/2026 | 22:40
O chelneriță de 24 de ani, acuzată că ar fi provocat incendiul din Crans-Montana. Ce spun anchetatorii
Sursa foto: Profimedia

O chelneriță de doar 24 de ani ar fi cauzat în mod involuntar incendiul de la clubul de noapte Le Constellation din stațiunea elvețiană Crans-Montana, care a dus la moartea a 40 de oameni.

Printre victime se numără și tânăra chelneriță. Din imaginile video surprinse cu puțin timp înaintea izbucnirii incendiului se poate observa cum Cyane Panine, o franceză în vârstă de 24 de ani, purta o cască, stătea pe umerii unui coleg și servea două sticle de șampanie cu artificii aprinse . Ea s-a apropiat prea mult de tavanul izolat fonic și extrem de inflamabil, scrie 20min.ch.

Potrivit martorilor, incendiul s-a răspândit în câteva secunde. Un total de 40 de persoane au murit. Conform anchetatorilor, chelnerița era o apropiată a patronilor localului, soții Moretti. Conform dosarului de anchetă, gestul fetei nu ar fi fost o inițiativă proprie, ci rezultatul unui obicei impus de conducerea localului.

Chelneria era iubita unui bucătar de la un alt restaurant al soților Moretti. Jessica Moretti a descris-o pe tânără în declarația dată la poliție.  „A fost ca o noră pentru noi, ca sora mea mai mică. A petrecut Crăciunul cu noi. Sunt devastată”, a spus ea în fața anchetatorilor.

Continuă ancheta privind incendiul de la Crans-Montana

Jacques Moretti a precizat că artificiile utilizate la servirea șampaniei erau folosite în club de aproape un deceniu și nu provocaseră niciodată incidente. Totuși, investigațiile continuă pentru a stabili în detaliu lanțul responsabilităților din seara tragediei care a îndoliat întreaga țară.

O adevărată tragedie a avut loc în Elveția, în noaptea dintre ani. Peste 40 de persoane au murit și alte 100 au fost rănite în urma unei explozii care a avut loc într-un bar din stațiunea de schi de lux Crans-Montana, din Alpii elvețieni.

Jessica Moretti, în vârstă de 40 de ani, este acuzată că a ignorat situația oamenilor care se aflau în local în timp ce flăcările mistuiau Le Constellation și că a fugit cu încasările din seara respectivă, susține prea italiană.

Ea este deja anchetată pentru omor din culpă, precum și pentru vătămarea corporală a altor 119 persoane care au suferit arsuri grave în timp ce sărbătoreau Revelionul în Alpii Elvețieni. Femeia, care are cetățenie franceză, a suferit o arsură la unul dintre brațe în timp ce incendiul a cuprins Le Constellation, iar un ziar francez aduce în discuție dacă această rană a fost „suferită în timp ce recupera casa de marcat”.

Primele declarații ale patronului barului din Elveția, care a ars în Crans Montana: ”Nu putem dormi, nu putem mânca”

Povestea fotbalistului care și-a salvat iubita din flăcările care au cuprins clubul din Crans-Montana. La doar 19 ani, este în stare gravă în spital

