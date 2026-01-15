Ce sport neașteptat joacă acasă copiii lui Kate Middleton cu Prințul William. Prințul George este cel mai periculos de pe teren

Kate Middleton a dezvăluit că micuții ei joacă rugby acasă, spunându-le membrelor echipei feminine de rugby a Angliei că nu ar vrea să fie placată de Prințul George.

Kate a făcut declarația joi, în timpul unui eveniment dedicat echipei feminine de rugby, care a câștigat Cupa Mondială în toamnă. Prințesa a organizat o recepție la Palatul Windsor, unde a salutat „realizarea lor uimitoare”, scrie The Independent.

Viitoarea regină este patroana Uniunii de Rugby, motiv pentru care a organizat respectivul eveniment.

„Ați inspirat cu adevărat membrele noii generații, care poate nici nu s-au gândit că rugby-ul este pentru ele. Cred că a arătat cu adevărat cât de accesibil este rugby-ul pentru atât de multe tipuri de fete, din diferite părți ale țării”, le-a declarat prințesa membrelor echipei.

Legătura dintre copiii prințesei și rugby

Prințesa a fost întrebată dacă vreunul dintre copiii săi, în special Prințesa Charlotte, joacă rugby.

„Charlotte joacă rugby, dar acasă cu familia, nu încă la școală, și am întrebat câte școli includ de fapt în programă rugby-ul. Rugby-ul este atât de accesibil, Louis joacă rugby de contact și este un sport atât de grozav! De fapt, (școala) nu ar trebui neapărat să-i împingă pe băieți și fete în anumite sporturi prea devreme. Evident, pe măsură ce devin mai puternici fizic… George acum, dacă jucăm acasă, nu vreau să fiu placată de George, dar, până la o anumită vârstă, cred că e grozav”, a spus ea.

Printre invitații la eveniment s-au numărat căpitanul Zoe Stratford, dubla câștigătoare a Cupei Mondiale de Rugby Marlie Packer și antrenorul principal John Mitchell, toți fiind înnobilați cu titlul OBE la ceremonia de onoare de Anul Nou.

Fetele din echipa Angliei au învins Canada cu scorul de 33-13 în finala Campionatului Mondial, în fața unui număr record de 81.885 de spectatori, la Twickenham, aceasta fiind a treia victorie a Angliei la Cupa Mondială, după victoriile din 2014 și 1994.

