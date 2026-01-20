Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Presupusa amantă a lui David Beckham intervine în scandalul momentului: „Sunt atât de fericită că vorbește public”

De: Daniel Matei 20/01/2026 | 22:50
Fosta asistentă a lui David Beckham, Rebecca Loos, a făcut declarații în urma scandalului dintre Brooklyn Beckham și părinții săi, David și Victoria.

Loos, în vârstă de 48 de ani, a reacționat la vestea postărilor lui Brooklyn de pe Instagram Stories în care i-a criticat dur pe tatăl său, David, și pe mama sa, Victoria Beckham, acuzându-i că încearcă să-i saboteze relația cu soția sa, Nicola Peltz Beckham.

Unul dintre urmăritorii lui Loos a scris în secțiunea de comentarii: „Rebecca, trebuie să vezi ce a postat Brooklyn despre David și Victoria și minciunile lor”, scrie People.

În replică, Loos a răspuns comentariului și a dat de înțeles că dreptatea ar fi de partea lui Brooklyn.

„Sunt atât de fericită că se apără și vorbește în sfârșit public!!!! Mi-a părut atât de rău pentru biata lui soție, știind prea bine cum pot fi!”, a scris ea.

Fostul model olandez, care a lucrat ca asistentă personală a fotbalistului în 2003, a răspuns și unui alt internaut, care a lăudat atitudinea lui Brooklyn față de părinții săi. „Adevărul iese întotdeauna la iveală”, a scris Loos.

Brooklyn Beckham, noi acuzații la adresa părinților lui

Într-o lungă declarație de pe Instagram, Brooklyn, în vârstă de 26 de ani, a rupt tăcerea după luni de speculații despre o ruptură între el și Nicola, în vârstă de 31 de ani, și părinții săi.

În postările de pe Insta Stories, Brooklyn își acuză părinții că răspândesc „nenumărate minciuni” și că încearcă să-i „strice la nesfârșit” relația cu Nicola în numele publicității și pentru a-și păstra propria imagine.

De asemenea, el a spus că nu vrea să se „împace” cu familia sa și că și-a apărat drepturile „pentru prima dată în viață”, susținând totodată că părinții săi au încercat să-l „mituiască” pentru a „ceda drepturile” asupra numelui său înainte de nunta lui.

Relațiile tensionate dintre Brooklyn Beckham și părinții lui au escaladat. Cei trei se află într-o dispută continuă de când tânărul de 26 de ani s-a căsătorit cu Nicola Peltz, în anul 2022. În cadrul mai multor postări pe o rețea de socializare, acesta a răbufnit și a relatat versiunea sa asupra zvonurilor despre o ceartă în familia lor – care circulă în spațiul public de ani de zile.

Brooklyn, acuzații grave la adresa părinților săi! Cum ar manipula Victoria și David Beckham tot ceea ce se știe despre familia lor

De ce i-a blocat Brooklyn Beckham pe părinții lui, David și Victoria? Motivul dureros din spatele rupturii de familie

