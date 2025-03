Liviu Vârciu s-a resemnat! Au apus vremurile în care învârtea domnişoarele pe degete: „Eu ziceam că am prins gâsca, când colo, era vânătorul…”

A fost o zi importantă pentru Liviu Vârciu, căci și-a lansat cea de-a treia parte din trilogia Zăpadă, Ceai și Dragoste…și Noroc. Emoționat, dar fericit, actorul a dezvăluit că a muncit enorm pentru aceast film în care a investit foarte mult. Este convins că nu își va scoate banii nici de această dată, însă nici măcar asta nu mai contează atâta timp cât le va crea oamenilor o bucurie. Alături de el a fost, desigur, și soția lui, Anda Călin, însă artistul nu a scăpat de emoții, dimpotrivă. Liviu Vârciu spune că soția lui este cel mai mare critic al său, așa că este nevoit să treacă de ochiul vigilent al ei. Și ea recunoaște că nu îl menajează, mai ales că la începutul relației, ea a fost cea care a fost nevoită să treacă prin multe teste pentru a putea rămâne împreună. Despre ce este vorba, dar și ce l-a supărat pe Liviu Vârciu chiar în ziua lansării filmului, aflați din interviul exclusiv CANCAN.RO.

Liviu Vârciu și-a dus la bun sfârșit misiunea de a lansa trilogia Zăpadă, Ceai și Dragoste…și Noroc. După ce în primele două părți ale filmului actorul susține că a investit foarte mulți bani pe care nu a mai apucat să-i recuperze, în ceea ce privește a treia parte, Liviu și-a luat gândul de la a-și recupera investiția. Însă nimic nu este mai important pentru el decât familia care îi este alături necondiționat. Așadar, la avanpremiera filmului, Anda Călin l-a susținut pe soțul ei, fiind de altfel și singura care nu mai are nevoie de casting, căci l-a trecut demult. În ceea ce-i privește pe copiii lui, artistul spune clar și răspicat că nu face menajamente, deși a remarcat că cei mici au talent.

Ce a pățit Liviu Vârciu în ziua lansării filmului: „M-am supărat, nu pot să vă mint”

(VEZI ȘI: Asta e de top! Liviu Vârciu nu doarme bine dacă nu are datorii!! Mai trebuie să-i dea bani lui Nea Mărin? ”Nu știu de unde-i scot!”)

CANCAN.RO: Liviu, în primul rând, felicitări, ne aflăm la a treia parte din Zăpadă, Ceai și Dragoste… și Noroc. Cum te simți?

Liviu Vârciu: Mă simt împlinit, familia mea este sănătoasă, am tot ce îmi doresc. Am a treia parte de la Zăpadă, ceai și dragoste, o trilogie făcută de mine de nebun. Nu credeam că o să reușesc vreodată să fac treaba asta și uite că am reușit-o, cu ajutorul lui Dumnezeu și a sponsorilor, dar Dumnezeu a lucrat mai mult acolo și de asta am reușit. Mi-au deschis ușile oamenii și au fost lângă mine. Am putut să fac un film de aproape un milion de euro. Nu îmi mai doresc nimic, îmi doresc doar să vină oamenii în cinematograf, să se bucure.

CANCAN.RO: Ai spus că pentru primele două părți nu ai apucat să-ți scoți banii..

Liviu Vârciu: Da, și de data asta filmul este pierdere și va rămâne pierdere că nu are cum să se mai ridice vreodată, să vină un milion de oameni (n.r. la film) ca să-mi scot eu banii. Niciodată! Așadar, să vină cât mai mulți oameni în cinematograf, să iasă oamenii din casă, să se bucure, să râdă, să terminăm cu toate nebuniile astea de pe stradă. S-au apucat să facă revoluție când lansez eu filmul.

CANCAN.RO: Cum este să concurezi cu treaba asta?

Liviu Vârciu: M-am supărat, nu pot să vă mint, când am văzut că ies în stradă, că fac, că dreg, dar eu zic să mai aștepte puțin, să treacă filmul meu și apoi să-și rezolve treburile. Sau să mai terminăm cu politica asta și să ieșim în cinematograf, să ne bucurăm, să râdem, că avem nevoie de asta. Și atâta timp cât am familia lângă mine, nu am nici cea mai mică emoție.

Liviu Vârciu, despre soția lui: „Anda este cel mai mare critic al meu”

(VEZI ȘI: Anda și Liviu Vârciu au dat din casă: totul despre nunta restrânsă! ”A fost dorința soției mele!” Ce se întâmplă la anul)

CANCAN.RO: Anda ești mândră de el, nu?

Anda Călin: Foarte mândră, așa am fost de când l-am cunoscut.

Liviu Vârciu: Pe interes, vă dați seama, așa bărbat, cum altfel?! Ușor, ușor s-a dovedit să fiu vânatul. Eu ziceam că am prins gâsca, când colo, era vânătorul…

Anda Călin: Dar uite cât de departe ai ajuns datorită mie..

Liviu Vârciu: Am ajuns, da, datorită familiei mele.

CANCAN.RO: Te-ai consultat cu Anda în privința anumitor secvențe ale filmului sau când aveai dubii?

Liviu Vârciu: Soția mea este un pic mai tipicară în sensul nu chiar bun al cuvântului, critică este puțin spus. Este cel mai bun critic al meu, este foarte sinceră cu mine.

Anda Călin: Îl întreb înainte: Cum vrei să fiu? Vrei să te menajez sau vrei să îți spun ce cred?

Liviu Vârciu: Și până la urmă îmi spune ce crede. Este sinceră, nu are cum să se abțină, are coloană și chiar dacă uneori mă deranjează, sinceritatea ei este dureroasă, dar îmi face bine pentru că învăț din lucrurile astea.

CANCAN.RO: Ați remarcat la Anastasia sau la Matei că se îndreaptă în vreo direcție spre actorie sau spre muzică?

Liviu Vârciu: Sunt mici încă. Noi remarcăm tot felul de lucruri la copiii noștri, sunt ai noștri și îi lăudăm.

Anda Călin: Anastasia ar putea să fie actriță, iar Matei ar fi mai înclinat spre muzică, Anastasia cu muzica, nu.

Liviu Vârciu: Da, dar trebuie să muncească, să se ducă la școală, să treacă castingul. Nu bag pe nimeni din familia mea fără casting în niciun film. În afară de nevasta mea, toată lumea trebuie să dea casting.

CANCAN.RO: Lasă că a trecut și ea printr-un casting la început

Anda Călin: Da, a fost să fac curat. Nu știam că dau casting, dar el stătea și nota: A spălat vasele, bifat, a făcut curat, bifat.

Liviu Vârciu: Las lucruri prin casă și ea a fost cu toate bilele albe că de asta o vedeți aici. L-a luat cu brio.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.