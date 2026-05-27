Melodia celebră pe care Sile Cămătaru a scris-o din închisoare: ”Versurile sunt compuse de mine”

De: Irina Vlad 27/05/2026 | 19:15
Vasile Balint, cunoscut drept, Sile Cămătaru răstoarnă tot ceea ce se știa până acum despre una dintre cele mai celebre manele din România. În cadrul emisiunii „Procesul Cămătarilor”,  liderul interlop își revendică drepturile de autor ale piesei „Cap și pajură”. Serialul documentar ”Cămătarii”, istoria clanului care a marcat lumea interlopă din România, poate fi urmărit la Pro TV și în avans pe platforma Voyo. 

Invitat în cea mai recentă ediție a emisiunii „Procesul Cămătarilor”, Sile Cămătaru a dezvăluit că el este autorul piesei „Cap și pajură”, manea care a fost promovată începând cu anul 2010. La 16 ani de la lansarea acesteia, interlopul a spus că a compus versurile melodiei din închisoare pentru el și fratele său, Nuțu Cămătaru.

Sile Mătăraru: „Marea majoritate a melodiilor sunt compuse de mine”

Potrivit declarațiilor sale, piesa a fost inspirată de perioada dificilă prin care treceau atunci, când amândoi se aflau în închisoare, însă în orașe și penitenciare diferite. Sile Cămătaru a povestit că inspirația i-a venit după ce fratele său, Nuțu Cămătaru, i-a trimis un medalion din lemn cu fotografiile lor.

Andrei Dumitrescu: Ați colaborat cu revista penitenciarului și scriați poezii. Hitul ăla, Cap și pajură, e scris de dumneavoastră?

Sile Cămătaru: E compusă de mine. Versurile alea sunt compuse de mine. Textul a luat formă când eram închis la Mărgineni, mă ținea separat de frate-miu. Și mi-a trimis un medalion de lemn cu o poză cu el pe o parte, eu pe o parte. În momentul în care am pus mâna pe medalionul ăla mi-a venit în cap Nuțu și Sile, o singură monedă și atunci am început să lucrez la asta, am început să compun cuvintele.

L-am chemat pe Purice la Jilava și i-am zis să compună melodia asta: „Cap și pajură” și textul trebuie să fie ăsta. Textul e cel pe care îl știți, dar acum nu mai este cântat până la final. Finalul era cam așa: „Pentru cine crede că ne-am speriat să asculte bine, am doar două variante pentru voi: ori faceți ca noi, ori faceți ca noi”.

Totodată, acesta a dezvăluit că, pe lângă melodia „Cap și pajură”, a compus de-a lungul anilor și alte piese care au devenit ulterior hituri. Printre acestea se numără „Sile și Nuțu, două pietre tari” sau ”Mai vorbim în libertate”.

Andrei Dumitrescu: Bănuiesc că ați scris și alte poezii, nu cred că a fost singura. Aveți un număr de poezii pe care le-ați scris?

Sile Cămătaru: Fără număr. Dacă vă uitați pe internet, marea majoritate a melodiilor sunt compuse de mine. Sunt melodii care sunt compuse și cântate pentru mine și frate-miu. De exemplu, încă una tare: „Sile și Nuțu, două pietre tari” sau „Mai vorbim în libertate”

