Acasă » Știri » Fiica victimei de la Târgu Jiu, scandal cu vecinii. Cu ce au acuzat-o martorii

Fiica victimei de la Târgu Jiu, scandal cu vecinii. Cu ce au acuzat-o martorii

De: Denisa Crăciun 29/05/2026 | 11:01
Fiica victimei de la Târgu Jiu, scandal cu vecinii. Cu ce au acuzat-o martorii
Tragedie Târgu Jiu/ sursa foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

O tragedie uriașă a avut loc în Târgu Jiu. O bătrână de 83 de ani a fost ucisă de nepotul ei, iar apoi bărbatul și-a ucis și fratele. Ulterior, agresorul și-a pus capăt zilelor. Fiica bătrânei primise ordin de restricție cu doar o zi înainte de incident. Joi, 28 mai, femeia a ajuns în fața blocului în care a avut loc crima și o discuție aprinsă cu vecinii a scos la suprafață detalii uluitoare.

Un caz tulburător a șocat comunitatea din Târgu Jiu. O bătrână de 83 de ani a murit, după ce nepotul ei s-a năpustit asupra ei. Trgedia nu se oprește aici și asta pentru că bărbatul de 39 de ani și-a ucis și fratele mai mare, în vârstă de 40 de ani. Ulterior, cel care a comis crima a ales să își pună capăt zilelor, potrivit anchetatorilor. Fiica victimei, în vârstă de 62 de ani avea ordin de restricție față de mama sa, chiar cu o zi înainte de scenele dramatice. Ea a fost dusă joi, 28 mai, la blocul unde s-a întâmplat totul și a izbucnit un scandal de proporții cu vecinii victimei.

Cum au acuzat-o vecinii pe fiica bătrânei decedate

Discuția dintre fiica bătrânei decedate și vecinii a fost una tensionantă. Aceștia au acuzat-o pe femeie că și-ar fi agresat mama în repetate rânduri și că existau scandaluri de mai mult timp în apartament. De aici a fost doar un pas ca fiica victimei să provoace un scandal de proporții.

-De unde știți ce a fost la mine în casă? Ai auzit că o ameninț?, le-a spus femeia vecinilor.

-Da, dar de câte ori, i-a răspuns unul dintre martori.

-Nu vă e rușine!, a continuat fiica victimei.

-Să-ți fie rușine ție, i-a spus o vecină.

De asemenea, replicile dure au continuat. Mai mult decât atât, femeia susține că mama sa ar fi avut probleme grave și că a încercat de mai multe ori să explice situația celor din jur.

-În fața mea gura. Când eu am zis că este nebună și că este alcoolică, a replicat femeia.

-De ce nu ai dus-o la spital?, a întrebat o vecină.

-Eu? Cu ce să o duc?, a venit răspunsul fiicei.

-Tu vorbeai cu poliția să nu vină, a spus un martor,

-Eu? Nu vă e rușine. Mincinoșilor! Praful și pulberea să se aleagă…voi i-ați dat nas nenorocitei, a încheiat răbufnită femeia.

VEZI ȘI: Dezvăluiri în cazul triplei crime din Târgu Jiu. Ce a anunțat una dintre victime la poliție înainte de tragedie

„Vă omoară ăștia!” Bătrâna din Târgu Jiu, avertizată înainte să devină victima nepotului

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Care e cel mai scump accesoriu al lui Tzancă Uraganu. Cât costă
Știri
Care e cel mai scump accesoriu al lui Tzancă Uraganu. Cât costă
Realitatea TV, sancționată, din nou, de CNA! Postul de televiziune, obligat să întrerupă transmisa
Știri
Realitatea TV, sancționată, din nou, de CNA! Postul de televiziune, obligat să întrerupă transmisa
Câte adăposturi anti-aeriene are, de fapt, România
Mediafax
Câte adăposturi anti-aeriene are, de fapt, România
Gândul a cerut explicații cu privire la absența lui Radu Miruță de la conferința MApN de după prăbușirea dronei la Galați. De ce a lipsit ministrul
Gandul.ro
Gândul a cerut explicații cu privire la absența lui Radu Miruță de la...
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost...
Alimentele care pot reduce riscul de hipertensiune cu aproape 30%
Adevarul
Alimentele care pot reduce riscul de hipertensiune cu aproape 30%
Prima reacție a NATO după ce o dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați
Digi24
Prima reacție a NATO după ce o dronă rusească a lovit un bloc...
Rusia a avertizat cu o zi înainte de căderea dronei la Galați. Ce l-a nemulțumit pe Putin
Mediafax
Rusia a avertizat cu o zi înainte de căderea dronei la Galați. Ce...
Parteneri
Anda Adam, de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos! Ce dietă drastică ține artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Anda Adam, de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos! Ce dietă drastică ține artista
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Ciao.ro
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Povestea Pompiliei Stoian, artista care a iubit și a cântat alături de Dan Spătaru. De ce a plecat din România în Germania
Click.ro
Povestea Pompiliei Stoian, artista care a iubit și a cântat alături de Dan Spătaru. De...
Cine sunt victimele incidentului cu dronă de la Galați. Primele informații de la medici despre starea lor după explozie
Digi 24
Cine sunt victimele incidentului cu dronă de la Galați. Primele informații de la medici despre...
Cum poți câștiga o autorulotă pentru prețul unei cafele?
Promotor.ro
Cum poți câștiga o autorulotă pentru prețul unei cafele?
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Schimbare majoră la eMAG. Ce se întâmplă cu cardurile tale salvate?
go4it.ro
Schimbare majoră la eMAG. Ce se întâmplă cu cardurile tale salvate?
Care este cea mai RARĂ culoare din natură?
Descopera.ro
Care este cea mai RARĂ culoare din natură?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Gândul a cerut explicații cu privire la absența lui Radu Miruță de la conferința MApN de după prăbușirea dronei la Galați. De ce a lipsit ministrul
Gandul.ro
Gândul a cerut explicații cu privire la absența lui Radu Miruță de la conferința MApN...
ULTIMA ORĂ
Care e cel mai scump accesoriu al lui Tzancă Uraganu. Cât costă
Care e cel mai scump accesoriu al lui Tzancă Uraganu. Cât costă
Realitatea TV, sancționată, din nou, de CNA! Postul de televiziune, obligat să întrerupă transmisa
Realitatea TV, sancționată, din nou, de CNA! Postul de televiziune, obligat să întrerupă transmisa
Dan Negru si Roxana Ionescu, ofertați să refacă Ciao Darwin, dupa 21 de ani
Dan Negru si Roxana Ionescu, ofertați să refacă Ciao Darwin, dupa 21 de ani
(P) Dincolo de tendințe – cum să alegi ochelarii de soare care se potrivesc cu adevărat formei ...
(P) Dincolo de tendințe – cum să alegi ochelarii de soare care se potrivesc cu adevărat formei feței tale
Cum arată acum apartamentul din Galați lovit de dronă. Locuința a fost distrusă
Cum arată acum apartamentul din Galați lovit de dronă. Locuința a fost distrusă
Test IQ cu chibrituri | Corectați 1 – 8 = 7, mutând un singur băț
Test IQ cu chibrituri | Corectați 1 – 8 = 7, mutând un singur băț
Vezi toate știrile