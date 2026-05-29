Fiica victimei de la Târgu Jiu, scandal cu vecinii. Cu ce au acuzat-o martorii

Un caz tulburător a șocat comunitatea din Târgu Jiu. O bătrână de 83 de ani a murit, după ce nepotul ei s-a năpustit asupra ei. Trgedia nu se oprește aici și asta pentru că bărbatul de 39 de ani și-a ucis și fratele mai mare, în vârstă de 40 de ani. Ulterior, cel care a comis crima a ales să își pună capăt zilelor, potrivit anchetatorilor. Fiica victimei, în vârstă de 62 de ani avea ordin de restricție față de mama sa, chiar cu o zi înainte de scenele dramatice. Ea a fost dusă joi, 28 mai, la blocul unde s-a întâmplat totul și a izbucnit un scandal de proporții cu vecinii victimei.

Cum au acuzat-o vecinii pe fiica bătrânei decedate

Discuția dintre fiica bătrânei decedate și vecinii a fost una tensionantă. Aceștia au acuzat-o pe femeie că și-ar fi agresat mama în repetate rânduri și că existau scandaluri de mai mult timp în apartament. De aici a fost doar un pas ca fiica victimei să provoace un scandal de proporții.

-De unde știți ce a fost la mine în casă? Ai auzit că o ameninț?, le-a spus femeia vecinilor. -Da, dar de câte ori, i-a răspuns unul dintre martori. -Nu vă e rușine!, a continuat fiica victimei. -Să-ți fie rușine ție, i-a spus o vecină.

De asemenea, replicile dure au continuat. Mai mult decât atât, femeia susține că mama sa ar fi avut probleme grave și că a încercat de mai multe ori să explice situația celor din jur.

-În fața mea gura. Când eu am zis că este nebună și că este alcoolică, a replicat femeia. -De ce nu ai dus-o la spital?, a întrebat o vecină. -Eu? Cu ce să o duc?, a venit răspunsul fiicei. -Tu vorbeai cu poliția să nu vină, a spus un martor, -Eu? Nu vă e rușine. Mincinoșilor! Praful și pulberea să se aleagă…voi i-ați dat nas nenorocitei, a încheiat răbufnită femeia.

