Accident grav pe autostrada A1! A fost solicitată intervenția elicopterului SMURD, iar traficul este blocat

De: Alina Drăgan 28/04/2026 | 14:51
Un accident grav a avut loc pe autostrada A1. În impact au fost implicate două autovehicule. Este vorba despre un autocamion și un autoturism. În urma impactului violent, o persoană a rămas încarcerată. La fața locului a ajuns și un elicopter SMURD, iar traficul este blocat.

Un accident rutier grav a avut loc marți, 28 aprilie 2026, pe autostrada A1, în zona kilometrului 285, pe sensul Sibiu – Sebeș. Au fost, de fapt, două evenimente rutiere consecutive, pe sensul de mers către Sebeș. Conducătorul unui ansamblu rutier a pierdut controlul direcției, a lovit parapetul marginal și s-a răsturnat în afara carosabilului. În urma acestuia, un autocamion care circula în banda doi a redus viteza și a fost lovit din spate de un autoturism.

În urma accidentului, alarma a fost dată imediat. La fața locului au intervenit două echipaje SMURD, o autospecială de descarcerare, două autospeciale de stingere și o autospecială de primă intervenție. De asemenea, elicopterul SMURD Tg. Mureș a fost trimis pentru a asista la intervenție.

În total, în accident au fost implicate trei persoane. Una dintre ele a fost extrasă din vehicul și predată echipajelor medicale pentru evaluare.

„La fața locului sunt mobilizate două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o autospecială de descarcerare, două autospeciale de stingere și o autospecială de primă intervenție. De asemenea, elicopterul SMURD Tg. Mureș a fost trimis pentru a asista la intervenție. O persoană are nevoie de descarcerare”, a declarat Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

În urma celor întâmplate, oamenii legii au anunțat că traficul rutier A1 sensul Sibiu – Sebeș a fost deviat la km 270, ieșirea către localitatea Săliște, pe DN 1, cu posibilitatea de a reintra pe A1, la intrarea dinspre localitatea Cunța.

„Ca urmare a producerii accidentului, traficul rutier pe sensul Sibiu – Sebeș a fost deviat la km 270, ieșirea către localitatea Săliște, pe DN 1, cu posibilitatea de a reintra pe A1, la intrarea dinspre localitatea Cunța.

Recomandăm participanților la trafic să circule cu prudență, să respecte indicațiile polițiștilor rutieri și să adapteze viteza la condițiile de drum”, au transmis oamenii legii.

 

