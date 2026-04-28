Mărturiile care pot schimba complet firul tragediei din Călărași. Șoferul de 77 de ani a lovit intenționat mai multe persoane? „M-am enervat!”

Răsturnare de situație în cazul accidentului din târgul de la Mănăstirea (Călărași), unde inițial s-a vorbit despre o simplă eroare de conducere: una dintre victime ar fi murit, iar mama ei, o avocată din București, a fost rănită grav, după ce un șofer bucureștean, în vârstă de 77 de ani, ar fi intrat intenționat în ele.

Accidentul s-a produs pe 19 aprilie 2026, în localitatea Mănăstirea, județul Călărași, în timpul unui târg săptămânal.

Varianta inițială indica o posibilă eroare de condus: șoferul, un bărbat de 77 de ani din București, ar fi mărturisit că a încurcat pedalele și ar fi pierdut controlul mașinii, lovind mai multe persoane și autoturisme.

Însă martorii spun altceva: că vehiculul ar fi intrat în forță în mulțime și ar fi accelerat direct spre oameni. În urma impactului, mai multe persoane au fost rănite, unele grav. Două victime au fost prinse sub autoturism și salvate cu intervenția celor din jur.

Printre răniți se află și o avocată din București, internată la spital în Călărași, precum și mama acesteia, transportată inițial în stare critică la București cu elicopterul SMURD. Din păcate, mama avocatei a murit din cauza rănilor foarte grave.

Între timp, ies la iveală acuzații extrem de dure formulate chiar de familia uneia dintre victime. Soțul avocatei rănite, avocatul Radu Sora, susține că scenariul „accidentului nefericit” ar fi de fapt un act premeditat al șoferului, pe nume George Tortolea!

”Printre victime se află soția mea, Aniela Sora, avocat în Baroul București, în prezent internată la Spitalul Călărași, precum și Sima Mihaela Vera, mama acesteia. Aceste două persoane au stat mai mult de un minut sub mașină, iar șoferul a trebuit scos pe geam din mașină, în timp ce apăsa în continuare accelerația.

Întrebat imediat ce s-a întâmplat, autorul a oferit un răspuns dezarmant prin simplitatea și gravitatea lui: „M-am enervat!”, a explicat avocatul Sora.

Acesta s-a declarat revoltat pe atitudinea autorităților, care după accident nu au luat nicio măsură preventivă asupra șoferului, fiindu-i reținut doar permisul de conducere.

”Câte victime sunt necesare pentru a declanșa măsuri imediate? Și, mai ales, cât valorează în concret siguranța cetățeanului în spațiul public?

Pentru că, în final, nu putem accepta ca o explicație de tipul „M-am enervat!” — sau varianta ulterioară, „Am încurcat pedalele” — să închidă o discuție care, în mod normal, ar trebui să abordeze răspunderea penală, protecția victimelor și reacția promptă a autorităților”, a mai transmis avocatul.

Într-un comunicat de presă de ultimă oră, se precizează că încadrarea juridică a faptei șoferului a fost schimbată din infracțiunea de vătămare corporală din culpă în infracțiunea de ucidere din culpă, ca urmare a decesului uneia dintre persoanele vătămate.

Însă șoferul, George Tortolea, este de negăsit!

