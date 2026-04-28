Mesajul dureros de mama Erikăi, adolecenta de 18 ani din Giurgiu care și-a pierdut viața. Tânăra urmează să fie înmormântată

De: Denisa Crăciun 28/04/2026 | 13:51
Un caz tulburător a șocat întreaga comunitate din Giurgiu. O fată de doar 18 ani și-a pierdut viața, după ce prietena ei, șoferița autoturismului în care se aflau a condus cu o viteză mult prea mare și s-a răsturnat pe partea carosabilă. Erika urmează să fie înmormântată. 

Un accident teribil a avut loc duminică, 26 aprilie, în afara localității Prundu din Giurgiu. Două fete se îndreptau spre pozele de final de an, când șoferița manevra mașina cu peste 100 km/h. Aceasta nu ar fi adaptat viteza într-o curbă, ar fi pierdut controlul și s-ar fi răsturnat pe partea cealaltă a carosabilului. Ea a suferit câteva răni, însă pasagera din dreapta nu a supraviețuit impactului. Incidentul a îndoliat pe toată lumea, au curs mesaje pline de durere, dar unul a ieșit în mod special în evidență: cel al mamei ei.

Cele două fete plecau spre un moment fericit din viața lor și nimic nu prevestea ce urma să se întâmple. Erau prietene bune și ambele aveau 18 ani. Șoferița își obținuse permisul de conducere cu puțin timp în urmă. Se aflau în afara localității Prundu, din Giurgiu, mai exact în zona de pădure. Fata care conducea avea o viteză mult prea mare, peste 100 km/h și nu a redus-o la timp atunci când ajunsese într-o curbă. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de salvare, ea a avut nevoie de îngrijiri medicale, deoarece a suferit câteva răni. Pentru Erika, însă, medicii nu au mai putut face nimic. Trupul neînsuflețit a fost depus la Catedrala Episcopală „Adormirea Maicii Domnului”, acolo unde familia și apropiații îi pot aduce un ultim omagiu. Înmormântarea va avea loc miercuri, 29 aprilie, la Cimitirul „Smârda”.

Cei care au cunoscut-o au transmis mesaje pline de durere. Mama sa a postat pe rețelele de socializare o imagine cu ea, alături de un mesaj neașteptat. Aceasta transmitea că își dorește ca prietena ei, șoferița care a produs accidentul să plătească pentru fapta sa.

Ce mesaj a transmis mama Erikăi, la câteva zile după accident/ sursa foto: facebook

Vreau răzbunare pt copilu meu !să plătească vinovată nu să scape cu zgârieturi și să stea acasă bine mersi, a scris ea pe Facebook.

