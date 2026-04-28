Dispar încărcătoarele clasice. Ce măsuri noi intră în vigoare din 28 aprilie

O nouă regulă pentru laptopuri. De marți, 28 aprilie, intră în vigoare o nouă măsură obligatorie. Încărcătoarele clasice vor dispărea din Uniunea Europeană și este necesar ca toate laptopurile vândute, indiferent de marcă sau de preț, să includă un nou sistem de încărcare.

Noi măsuri obligatorii pentru producătorii de laptopuri. Aceștia au avut timp trei ani pentru a se adapta. Ei au fost nevoiți să înlocuiască sistemul de încărcare și asta pentru că cel clasic va dispărea. Așadar, cele vândute în Uniunea Europeană vor avea un alt mecanism de alimentare, mult mai facil pentru utilizatori, mai exact trebuie să includă încărcător de tip USB-C. Totuși, prețul pentru un astfel de dispozitiv poate ajunge până la 50 de euro bucata.

Adio încărcătoare clasice. Cu ce vor fi înlocuite

Începând cu data de 28 aprilie, va intra în vigoare o măsură importantă. Toate laptopurile care vor fi vândute de la această dată nu vor mai avea încărcătoare clasice. Acest lucru se întâmplă, deoarece se va aplica Directiva UE 2022/2380, aprobată în decembrie 2022. Producătorii au avut la dispoziție trei ani pentru a se adapta noii reguli, iar timpul a expirat. Regulamentul stabilește obligativitatea ca toate dispozitivele să aibă un încărcător comun, mai exact de tipul USB-C.

Motivul pentru care oficialii au luat această decizie este unul simplu: oamenii s-au săturat să aibă numeroase încărcătoare care le ocupă prea mult spațiu în sertare. Măsura îi vizează pe consumatorii europeni.

Consumatorii europeni au fost frustrați prea mult timp de încărcătoarele incompatibile care se îngrămădesc în sertare, arată El Economista.

Specialiștii atrag atenția, chiar dacă încărcătorul telefonului este de acest tip și poate fi conectat la noile laptopuri vândute, nu va avea suficientă putere pentru a alimenta dispozitivul. Cauza este clară și anume că un încărcător de telefon are de cele mai multe ori o putere de ieșire de 20-30 wați. Pe de altă parte, un laptop are nevoie de 65 de wați, iar cele mai puternice între 90 și 100 wați. Chiar dacă se gândesc la consumator, prețul îi poate pune în dificultate. Față de cele pentru telefoane, încărcătoarele de laptop de acest tip pot fi mai scumpe. Prețul pornește de la 40-50 de euro per bucată, în funcție de caracteristici.

(P) Top 3 beneficii esențiale ale unui SSD pentru viteza laptopului