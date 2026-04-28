BANCUL ZILEI | „Părinte, în Rai se joacă fotbal?”

Facându-şi „planul de atac" pentru viaţa de apoi, un fotbalist se duce la preot pentru a-şi rezolva dilema dacă în Rai se joacă fotbal. Răspunsul te va da pe spate!

Un fotbalist la preot:

– Părinte, în RAI se joacă fotbal?

– Trebuie să mă documentez, vino mâine!

A doua zi

– Părinte, ai aflat?

– Am o veste bună și una rea:

Cea bună: Da, se joacă fotbal.

Cea rea: Joi ai meci.

Alte bancuri amuzante

Bulă, doctorul și durerea de spate

– Ștrulă, am fost la doctor!

– De ce, Bulă?

– Pentru că mă durea spatele în fiecare dimineață, când mă trezeam.

– Și ce a zis?

– Să mă trezesc numai pe la prânz.

Bulă și Bubulina

Bulă urmărea in pat, lângă nevastă-sa, „Vrei să fii miliardar?”. La un moment dat, se întoarce către ea și o întreabă:

– Bubulino, vrei să facem dragoste?

– Nu, Bulă!

– Ăsta este răspunsul tău final?

– Da, e răspunsul meu final.

– În acest caz, aș vrea să sun o prietenă.

Bulă se îmbată la nuntă unei rude

Bulă se îmbată la nuntă unei rude foarte îndepărtate.

– Domnule, asta este cea mai urâtă mireasă pe care am văzut-o vreodată!

– Bulă, cum poți să zici una ca asta?! Mireasa este fiica mea.

– Ah, mă scuzați. Nu știam că sunteți tatăl miresei.

– Bulă, nu sunt tatăl ei, sunt maică-sa.

Bulă, la cofetărie

Bulă intră într-o cofetărie, cu o hârtie în mână:

– Tanti, aș vrea 300 grame caramele a 45 lei kilogramul, 500 grame biscuiți a 29 lei kilogramul.

– Atât, băiatule?

– Ar mai trebui 280 grame bomboane fondante a 65 lei kilogramul și 400 grame fursecuri a 51 lei kilogramul.

Vânzătoarea cântărește atent cele spuse de băiețel și-i spune suma pe care o are de plătit.

– Bulă, ți-a dat mămica ta destui bani ca să cumperi toate astea?

– Tanti, mama nu mi-a dat niciun leu, dar am venit la matale pentru că nu știam să-mi fac tema pentru mâine la matematică.

Bulă sună la o agenție de turism

– Bună ziua! Organizați ceva excursii în Egipt?

– Da, desigur!…

– Spuneți-mi, vă rog, ce stațiuni balneare sunt acolo?

– Sharm-Eli, Hurgada, Taba, Nuveiba.

– Stop! Nuveiba! Nuveiba sună foarte bine!

– Când ați dori să plecați?

– A, nu! Nu plec nicăieri! V-am sunat pentru că rezolv integrame!

