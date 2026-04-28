BANCUL ZILEI | „Părinte, în Rai se joacă fotbal?”

Un fotbalist se duce la preot pentru a-şi rezolva dilema dacă în Rai se joacă fotbal.
Un fotbalist la preot:
– Părinte, în RAI se joacă fotbal?
– Trebuie să mă documentez, vino mâine!
A doua zi
– Părinte, ai aflat?
– Am o veste bună și una rea:
Cea bună: Da, se joacă fotbal.
Cea rea: Joi ai meci.
– Ștrulă, am fost la doctor!
– De ce, Bulă?
– Pentru că mă durea spatele în fiecare dimineață, când mă trezeam.
– Și ce a zis?
– Să mă trezesc numai pe la prânz.
Bulă urmărea in pat, lângă nevastă-sa, „Vrei să fii miliardar?”. La un moment dat, se întoarce către ea și o întreabă:
– Bubulino, vrei să facem dragoste?
– Nu, Bulă!
– Ăsta este răspunsul tău final?
– Da, e răspunsul meu final.
– În acest caz, aș vrea să sun o prietenă.
Bulă se îmbată la nuntă unei rude foarte îndepărtate.
– Domnule, asta este cea mai urâtă mireasă pe care am văzut-o vreodată!
– Bulă, cum poți să zici una ca asta?! Mireasa este fiica mea.
– Ah, mă scuzați. Nu știam că sunteți tatăl miresei.
– Bulă, nu sunt tatăl ei, sunt maică-sa.
Bulă intră într-o cofetărie, cu o hârtie în mână:
– Tanti, aș vrea 300 grame caramele a 45 lei kilogramul, 500 grame biscuiți a 29 lei kilogramul.
– Atât, băiatule?
– Ar mai trebui 280 grame bomboane fondante a 65 lei kilogramul și 400 grame fursecuri a 51 lei kilogramul.
Vânzătoarea cântărește atent cele spuse de băiețel și-i spune suma pe care o are de plătit.
– Bulă, ți-a dat mămica ta destui bani ca să cumperi toate astea?
– Tanti, mama nu mi-a dat niciun leu, dar am venit la matale pentru că nu știam să-mi fac tema pentru mâine la matematică.
– Bună ziua! Organizați ceva excursii în Egipt?
– Da, desigur!…
– Spuneți-mi, vă rog, ce stațiuni balneare sunt acolo?
– Sharm-Eli, Hurgada, Taba, Nuveiba.
– Stop! Nuveiba! Nuveiba sună foarte bine!
– Când ați dori să plecați?
– A, nu! Nu plec nicăieri! V-am sunat pentru că rezolv integrame!
