Lovitură pentru Gabi Tamaș! Ce s-a întâmplat cu procesul care i-a afectat imaginea în 2022

Gabi Tamaș a pierdut definitiv procesul pe care l-a inițiat în anul 2022 împotriva lui Nae Constantin. Fostul jucător de fotbal l-a acuzat pe antrenor că a făcut publică o înregistrare cu el, fără a primi acordul său.

Gabi Tamaș a fost implicat într-un scandal de proporții. El a început un proces împotriva lui Nae Constantin, după ce l-a acuzat pe fostul antrenor al Petrolului că l-a înregistrat cu telefonul în timp ce îi înjura pe suporteri. Discuția aprinsă a ajuns în spațiul public, iar asta l-a deranjat pe jucător. Aceștia au ajuns în fața instanței, iar inițial procurorul de caz a fost de partea antrenorului. Din acest motiv, Tamaș a făcut apel. Acum, fostul concurent de la Survivor a primit decizia judecătorilor.

Fostul jucător de fotbal a pierdut procesul în fața antrenorului

Gabi Tamaș este unul dintre cei mai cunoscuți foști jucători din lumea fotbalului românesc și nu numai. El a participat de curând la emisiunea Survivor România și a revenit acasă. Bărbatul are o carieră impresionantă și este apreciat de mulți oameni, însă a avut parte și de momente mai puțin plăcute. În anul 2022, acesta a fost înregistrat de Nae Constantin, antrenor al clubului Petrolul de la acea vreme, în timp ce îi înjura pe suporteri.

Totul a fost făcut fără acordul său, așa că a decis să depună o plângere penală. Au ajuns în fața instanței, iar decizia procurorului de caz a fost să nu îl trimită pe antrenor în judecată. Acest lucru nu l-a mulțumit pe fostul jucător și a făcut apel. Decizia finală a venit în urmă cu puțin timp și nu este în favoarea lui Tamaș. El a pierdut definitiv și trebuie să achite și 200 de lei cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Ce spune Nae Constantin despre scandalul cu Gabi Tamaș

Bărbatul a câștigat procesul, însă a recunoscut că l-a înregistrat pe fostul jucător. Mai mult, a spus că a trecut peste episodul de atunci, dar și că nu are niciun regret.

Am reușit să trec peste ce s-a întâmplat. Asta a fost, asta e viața antrenorilor. Mi-am spus părerea, e un subiect închis. Toată presa m-a făcut sifon, nu e o problemă. Toată lumea dădea sfaturi. E un caz atât de particular și nu ai cum să dai sfaturi. Timpul va decide dacă eu am fost omul rău sau nu. Oricând îl pot privi în ochi pe Tamaș. Am primit confirmări că am făcut lucruri bune. Nu am niciun regret. Nu am vrut să plec niciodată. Consider că am făcut bine, a declarat Nae Constantin.

VEZI ȘI: Cum a ajuns Gabi Tamaș în pragul divorțului. De ce a decis Ioana să se despartă de soțul ei

Cum a ironizat-o Gabi Tamaș pe soția sa, Ioana, după ce au vorbit prima dată la Survivor: ”Mamă, ce voce ai”