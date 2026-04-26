Cum a ajuns Gabi Tamaș în pragul divorțului. De ce a decis Ioana să se despartă de soțul ei

Fostul fundaș român Gabi Tamaș trăiește de mai mulți ani o frumoasă poveste de dragoste, însă nu fără momente dificile. Concurentul de la Survivor România a mărturisit că, la un moment dat, mariajul său a fost aproape de destrămare, deși alături de partenera sa are o fiică.

Gabi Tamaș a pus pe pauză cariera sportivă și s-a orientat tot mai mult spre aparițiile televizate. De ceva timp cochetează cu lumea showbiz-ului. O rivală de-a sa de la Asia Express a dezvăluit detalii interesante despre viața lui sentimentală.

Gabi Tamaș, la un pas de despărțire

Fostul fotbalist se bucură de o viață de familie stabilă. Gabi Tamaș este împreună cu Ioana încă din perioada copilăriei, cei doi construind în timp o relație solidă.

Deși au format o familie unită, câștigătorul de la Antena 1 a recunoscut că nu au lipsit momentele dificile din mariaj, peste care au reușit însă să treacă împreună.

Partenera sa de viață i-a fost alături de-a lungul mai multor etape din carieră. Ea l-a susținut constant pe parcursul perioadelor în care a evoluat la diverse cluburi. Ioana a rămas lângă el și în momentele dificile, inclusiv atunci când a avut probleme cu legea după ce a fost sancționat pentru conducere cu viteză excesivă și sub influența alcoolului.

Totuși, Gabi Tamaș a recunoscut că partenera lui de viață a luat în calcul separarea la un moment dat. Asta în contextul unor conflicte și neînțelegeri frecvente apărute între cei doi.

„Au fost momente ale vieții mele în care am simțit că mă cheamă la notar! Eu eram de vină. Certurile sunt normale într-o căsnicie”, a declarat Gabi Tamaș, în cadrul podcastului „ Un podcast mișto by Bursucu”.

În cadrul unui alt podcast, la care a participat împreună cu Dan Alexa, Gabi Tamaș a făcut o mărturisire neașteptată despre viața sa personală.

Fostul fotbalist a călcat strâmb

Deși fostul internațional se consideră un bărbat loial în relații, a admis că a existat un episod în trecut în care a greșit și a încălcat această regulă. Potrivit declarațiilor sale, acel moment s-a petrecut în perioada în care evolua la Spartak Moscow, club din Rusia, când era departe de țară și de familie.

Trecerea timpului pare să fi avut un rol important în relația de cuplu. Partenera sa, Ioana, cea alături de care are un copil, ar fi reușit să depășească acel episod. Astfel, cei doi și-au continuat viața împreună.

„Bă, nu cred că m-a înșelat. Nu cred că m-a înșelat, că aș fi aflat.Ea e Leoaică. Eu sunt Scorpion. (Deci secretul căsniciei nu e să nu te cerți) Toată lumea se ceartă. Deci credeți-mă, nu există cupluri perfecte sau căsnicia perfectă.Toți ne certăm”, a declarat Gabriel Tamaș, în podcastul moderat de Mihai Morar, pe YouTube.

