Cum a ironizat-o Gabi Tamaș pe soția sa, Ioana, după ce au vorbit prima dată la Survivor: "Mamă, ce voce ai"

De: Andreea Stăncescu 20/04/2026 | 11:36
Ce i-a spus Gabi Tamaș soției sale / Foto: Captură Antena 1

După ce echipa Faimoșilor a câștigat jocul de comunicare în Survivor România, concurenții au avut ocazia rară de a lua legătura cu cei dragi. Printre ei s-a numărat și Gabi Tamaș, care a vorbit cu soția sa, Ioana și discuția lor a fost presărată cu mult umor, așa cum sste și stilul fotbalistului. 

Cei doi formează un cuplu de aproximativ 20 de ani, iar de 13 ani sunt căsătoriți. Împreună au o fiică, Selena, iar relația lor a rezistat în timp, în ciuda provocărilor. Diferența de vârstă dintre ei, de patru ani, nu a fost niciodată un obstacol, iar în prezent sunt considerați un cuplu stabil.

Ce ironii a făcut Gabi Tamaș

În timpul apelului, Gabi Tamaș a păstrat un ton glumeț, încercând să-și liniștească soția și să transmită că totul este în regulă, în ciuda condițiilor dificile din competiție.

A făcut chiar și remărci ironice despre faptul că s-ar fi îngrășat și că reușește să mănânce bine, deși realitatea din junglă este cu totul alta, unde hrana este limitată, iar îngrijirea personală trece pe plan secund. A adus în discuție și faptul că s-ar fi tuns și aranjat, lucru greu de imaginat în condițiile dure în care trăiesc concurenții.

Gabi Tamaș: Mamă, ce voce ai, alo?
Ioana: Alo, ce faci măi?
Gabi Tamaș: Băi, Chisico, ce faci, mă?
Ioana: Uite acasă, ce faci?
Gabi Tamaș: Am câștigat și noi în sfârșit o comunicare din asta și uite… Vezi ce vorbești, că sunt și ăștia în spate și colegii mei și camerele. Fără prostii, fără prostii.
Ioana: Fără prostii, ce faci, cum ești?
Gabi Tamaș: Bă, e bine. M-am îngreșat, mâncăm săptămânal.
Ah, e bine.
Gabi Tamaș: Adică e totul ok. M-am tuns, m-am tuns și am fost și la… să-mi fac barba, știi?
Ioana: Cu ce te-ai tuns? cu chibritul?
Gabi Tamaș: Nu, nu, o să vezi, o să vezi, o să vezi. Selena, ce face?
Ioana: Doarme că mâine, mânge la școală.
Gabi Tamaș: Vezi că vine ziua ei, nu?
Gabi Tamaș: Da. Abia aștept să vă văd și te rog eu…
Ioana:  Bine, da, da.

Discuția s-a îndreptat rapid și către fiica lor, Selena. Gabi Tamaș a menționat cu emoție că se apropie ziua ei și că abia așteaptă să o revadă. În acest fel, se poate observa că și pentru cei mai puternici, dorul de familie rămâne una dintre cele mai mari provocări.

„Ceva emoțional, dar se putea și mai emoțional. Doar că Selena dormea, fimea dormea, ceea ce e normal. Nu știu cât e în țară, ceasul. Mă bucură, mă bucură că vă dați seama, îmi plinește 14 ani, o să aibă buletin, cred că o să fie fericită. Sper să nu și-l scoată înainte să vin eu”, a spus Gabi Tamaș după conversația cu soția sa, Ioana.

