Reacția unui tiktoker american, după ce a mâncat parizer și salată de vinete: ”Dieta mea s-a schimbat complet”

De: Anca Chihaie 28/04/2026 | 15:14
Un creator de conținut originar din Statele Unite, stabilit recent în România, a stârnit interes pe rețelele sociale după ce a prezentat publicului său un mic dejun tipic românesc. Materialul video publicat pe TikTok a devenit rapid popular, generând numeroase reacții și comentarii, în special datorită contrastului dintre obiceiurile alimentare din SUA și cele descoperite de acesta în România.

În videoclip, influencerul își documentează experiența culinară, punând accent pe preparate tradiționale considerate obișnuite pentru români, dar neobișnuite pentru publicul american. Masa prezentată include o varietate de produse simple, dar consistente, precum mezeluri, brânzeturi, legume proaspete și preparate tradiționale pe bază de legume. Acestea sunt completate de pâine de casă și alte elemente specifice bucătăriei locale.

Clipul scoate în evidență modul în care stilul alimentar al acestuia s-a modificat odată cu mutarea în România. Alegerea produselor naturale și a preparatelor tradiționale pare să fi înlocuit obiceiurile anterioare, bazate pe alimente procesate sau dulciuri consumate frecvent la micul dejun în cultura americană. Diferențele dintre cele două stiluri alimentare sunt prezentate indirect, prin accentul pus pe prospețimea și simplitatea ingredientelor locale.

Pe lângă produsele deja cunoscute, influencerul explorează și preparate mai puțin familiare publicului său, inclusiv specialități din carne preparate în mod tradițional. Acestea sunt descrise ca fiind diferite ca textură și aspect, dar apreciate pentru gust. De asemenea, combinațiile alimentare, precum asocierea unor preparate cu muștar sau consumul de grăsimi tradiționale pe pâine, sunt prezentate ca fiind surprinzătoare, dar plăcute.

„Oamenii mă întreabă de ce m-am mutat în România. Vreți să știți de ce? Pentru că aşa arată micul dejun. Uitați-vă aici! Parizer, nu știu exact ce fel, dar e parizer. E grozav. Cu niște roșii și ardei. Avem și slănină cu ceapă. Telemea, cred că e un fel de brânză de oaie. Salată de vinete pe pâine de casă. Magnific! Tobă de curcan. Pentru publicul meu din America, e ca o gelatină din carne, e foarte bună, mai ales cu muștar. Am și ceai, îmi place mult ceaiul. Nu ai cum. Nu ai cum să bați asta Vecinul meu mi-a adus şi nişte untură, am pus-o pe o bucățică de pâine cu puțină sare. Ce mod bun de a începe ziua. E mai bun decât în America, unde mănânci clătite sau waffles sau ceva de genul. Nu ai cum să bați asta.”, a spus tiktokerul american.

