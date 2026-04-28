Câtă apă trebuie să bem zilnic, de fapt. Anunțul făcut de specialiști

Hidratarea este foarte importantă pentru organism. Corpul elimină în fiecare noapte în jur de 2 litri de apă, iar din acest motiv, este recomandat să ne hidratăm corect. Cu toate acestea, puțini știu câtă apă ar trebui să bem zilnic, dar și care sunt alimentele recomandate de specialiști pe care ar trebui să le introducem în alimentație.

Oamenii au nevoie de trei elemente pentru a supraviețui: aer, apă și mâncare. Corpul uman este alcătuit din 60-70% apă și intră în toate organele și celulele. Rolul este esențial pentru reglarea termică și eliminarea toxinelor. Totuși, nu mulți știu cât ar trebui să consume zilnic pentru o viață sănătoasă. În afară de apă, există și alte alimente care au în compoziția lor un nivel ridicat de lichide și care susțin hidratarea.

Cum ne hidratăm corect

Apa este un element vital. De aceea se găsește în mai multe forme, inclusiv în diverse alimente precum unt (15%), lapte (87%), carne și pește (70%), fructe și legume (90%). De asemenea, apă este și ciorba, ceaiul, cafeaua și sucurile de orice fel. În fiecare noapte, organismul elimină în jur de 2 litri de apă, așadar dacă pe timpul zilei nu ne hidratăm corect nu va mai avea rezerve de lichide. Specialiștii spun că în funcție de activitatea pe care o desfășurăm, de temperatura exterioară, dar și de alte caracteristici individuale există un număr specific de pahare de apă pe care este bine să îl consumăm zilnic.

De exemplu, este recomandat să bem aproximativ 2/4 pahare pe zi. De asemenea, nutriționiștii spun că nu ar trebui să bem apă în exces, deoarece trebuie să existe un echilibru și organismul va reține un nivel de apă atât cât are nevoie. Mai mult, dacă consumăm prea multă apă, supunem inima și rinichi la efort ca să elimine excesul de apă.

Pe lângă apa pe care o bem ca atare, există și alimente pe care este bine să le introducem în alimentație pentru a fi hidratați. Printre ele se numără laptele, legumele folosite proaspete sau gătite în ciorbe, dar și cafeaua și ceaiul. Cele din urmă sunt benefice, mai ales dacă nu conțin zahăr. Pe de altă parte, lichidele care deshidratează cel mai mult sunt sucurile, pentru că conțin zaharuri și alcoolul.

