Acasă » Știri » Ce greșeală majoră fac tinerii și vârstnicii când vine vorba de creierul lor. Profesorul Vlad Ciurea dezvăluie două reguli esențiale

De: Paul Hangerli 25/04/2026 | 06:40
Profesorul Vlad Ciurea sfaturi pentru tineri și vârstnici, sursa-colaj CANCAN.RO

Neurochirurgul Vlad Ciurea revine cu sfaturi importante pentru două categorii de persoane afectate de stilul de viață. Sănătatea creierului, centrul de comandă al organismului, trebuie să fie pe primul loc, iar medicul ne oferă două trucuri simple prin care îl menținem în formă.

Medicul se adresează tinerilor, cei mai predispuși la stres, dar și bătrânilor care ”uită” un aspect important, fără de care activitatea cerebrală este deficitară.

Tinerii își asaltează creierul cu prea multe comenzi

Într-o postare de pe contul său de socializare, profesorul Vlad Ciurea le explică tinerilor ce greșeli fac în mod obișnuit. Stilul de viață modern îi pune de multe ori în fața unui volum mare de muncă, aceștia asaltând creierul cu mai multe comenzi simultane – celebrul ”multitasking”. Conștientizarea acestui asalt asupra creierului este foarte importantă, dar mai ales pauzele sunt binevenite, acestea ducând la o revitalizare cerebrală și o senzație de liniște:

„Din nefericire, populația foarte tânără vrea să facă foarte multe. Nu putem. Creierul nu primește atâtea comenzi câte vrem noi să-i dăm. Lucrurile trebuie luate pas cu pas, nu toate odată. Nu trebuie să-i dai creierului două comenzi, pentru că amândouă vor ieși prost. Este adevărat! Uitați-vă ce se întâmplă în circulație când cineva vrea să și conducă, să și dea mesaje pe telefon”, a explicat Vlad Ciurea, care a detaliat și cum se poate rezolva această problemă: „Când vrei să faci față și simți că nu mai poți, puțin repaus este minunat. Atunci, dintr-odată, se liniștește creierul. Celulele nervoase sunt vascularizate, primesc oxigen și ceea ce le place cel mai mult, glucoză, și încep să se simtă bine”.

Persoanele în vârstă au la dispoziție un truc simplu

Profesorul Vlad Ciurea explică un gest simplu care poate scuti persoanele în vârstă de probleme, în special de atrofia cerebrală. Acesta amintește că creierul conține 78% apă, prezența acesteia fiind mai importantă decât orice nutrienți sau alimente din dieta noastră. De multe ori, diagnosticul de atrofie cerebrală, vizibil la RMN, vine exact pe fondul acestei lipse:

„Am primit de multe ori întrebarea: «Ce îmi recomandați, domnule doctor, pentru a-mi menține creierul sănătos?». Înainte să înșir o întreagă listă cu alimente și nutrienți care nu ar trebui să lipsească din dieta noastră, mereu precizez: în primul rând este important să ne hidratăm corespunzător. Așa spun toate datele obținute din literatura de specialitate. În practică, dacă vedem o persoană mai în vârstă care face un RMN, ne grăbim să punem diagnostic: «Aaaa, atrofie cerebrală». Nu! Persoanele în vârstă sunt persoane care se hidratează foarte puțin, nu vor să bea apă și atunci apare acea deshidratare a encefalului, care se vede pe RMN. Deci trebuie să bem apă, indiferent de vârstă”, a mai spus Vlad Ciurea.

Tags:

Recomandarea video

