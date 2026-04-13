Celebrul neurochirurg Vlad Ciurea dezvăluie care este singurul aliment de pe masa de Paște care ne face mai inteligenți

De: Elisa Tîrgovățu 13/04/2026 | 12:08
Știm deja cât de importantă este alimentația pentru sănătatea organismului, însă puțini se gândesc că anumite alimente pot avea un impact direct și asupra funcțiilor cognitive. Există, de fapt, produse care pot contribui la îmbunătățirea capacității de concentrare, a memoriei și chiar la susținerea inteligenței.

Prof. dr. Vlad Ciurea a dezvăluit care este alimentul de pe masa de Paște ce poate stimula activitatea creierului, dar a oferit și câteva recomandări și avertismente.

Singurul aliment care te face mai inteligent

Prof. dr. Alexandru Vlad Ciurea, unul dintre cei mai apreciați neurochirurgi, a explicat recent că există un aliment care poate contribui la stimularea celulei nervoase și la îmbunătățirea memoriei.

Te întrebi despre ce aliment este vorba și dacă este costisitor? Ei bine, surpriza este că nu. Potrivit specialistului, unul dintre produsele benefice pentru creier este cacaua. Acesta este un ingredient nelipsit de pe masa de Paște, mai ales în prepararea cozonacului.

Alimentul este urmat de alte produse frecvent consumate de români, precum ciocolata, cafeaua și lecitina. Deși multe dintre ele sunt adesea evitate sau consumate cu reținere, în realitate au efecte pozitive asupra creierului. Astfel, contribuie la susținerea memoriei și a funcțiilor cognitive.

„Există o grămadă de stimulatoare a proceselor cerebrale. Toate aceste stimulatoare favorizează învăţarea, şi la şcoală, şi la copilul mic. Toţi ştim, de exemplu, că în sesiune se foloseşte cafeaua în cantitate mare. Da, ne ajută. Ciocolata ne ajută, cacaua ne ajută, stimulează şi ajută.

Sunt câţiva factori majori în învăţare: cafeaua, ciocolata, cacaua şi o alimentaţie raţională, cât mai puţine lucruri de tip grăsimi, sarmale, prăjeli, acele lucruri care încarcă stomacul şi sângele nu mai merge în creier. Apoi, dulce, dar nu zahăr, care este rafinat. Dar dulcele din miere, din fructe, nu prăjiturele însiropate. Trebuie metabolizat uşor acel dulce care dă energie”, a transmis prof. dr. Alexandru Vlad Ciurea, într-un interviu televizat.

Dulciurile nu ar trebui eliminate din alimentație

Nu mai este un secret faptul că mulți oameni evită dulciurile, fie din cauza diabetului, a altor probleme de sănătate, a riscului de apariție a cariilor dentare sau din diverse motive legate de stilul de viață. Cu toate acestea, prof. dr. Alexandru Vlad Ciurea atrage atenția că eliminarea completă a acestora din alimentație nu este neapărat o alegere corectă.

Medicul explică faptul că creierul uman are nevoie de aport de glucide și „apreciază” dulciurile, însă cheia este echilibrul. Consumul moderat este esențial, iar cele mai bune opțiuni rămân fructele de sezon și preparatele făcute în casă, cu un conținut redus de zahăr. Acestea pot susține activitatea cerebrală și pot contribui la o funcționare mai eficientă a creierului.

