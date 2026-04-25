Horoscop chinezesc azi, 25 aprilie 2026. Avertisment pentru nativii Maimuță: atenție mare la buzunare!

Horoscop chinezesc azi, 25 aprilie 2026

Șobolan

Creierul tău refuză să mai facă ore suplimentare și are dreptate. Lași telefonul din mână și îți amintești că există o viață dincolo de ecrane, care te așteaptă cu răbdare. O persoană pe care nu ai văzut-o de mult îți trimite un semn de viață și revederea îți umple ziua cu o căldură sinceră, pe care nu o anticipai. Îți dai seama, la un moment dat, că ai petrecut câteva ore fără să te gândești la nimic important și că tocmai acesta a fost cel mai valoros lucru pe care l-ai putut face. Energia bună de astăzi se duce firesc spre o seară la fel de relaxată.

Bivol

Grădina, bucătăria sau orice colț al casei care cere atenție primește astăzi toată dragostea ta practică și rezultatul este vizibil și satisfăcător. Nu ai nevoie de companie sau de validare externă pentru a te simți împlinit, munca mâinilor tale este suficientă și completă. Spre prânz, pregătești ceva bun cu o lentoare și o grijă pe care zilele de lucru nu ți le permit niciodată și masa devine un eveniment în sine. Un moment de liniște completă în după-amiaza aceasta te surprinde cu o idee pe care o notezi și pe care o vei regăsi utilă săptămâna viitoare. Te simți în pielea ta și asta este tot ce contează.

Tigru

Energia ta nu stă locului nici astăzi și nici nu trebuie. Un antrenament dur sau orice formă de mișcare, care îți pune corpul la lucru, îți eliberează tot ce s-a acumulat în săptămâna care a trecut. După ce transpiri bine, devii brusc cel mai relaxat și mai plăcut nativ din zodiac, cel pe care toată lumea vrea să îl aibă la masă. O provocare amicală sau un pariu nevinovat cu cineva îți aduce umorul și adrenalina de care ai nevoie simultan.

Iepure

Astăzi nu ieși din casă decât dacă ai un motiv foarte bun și un motiv foarte bun nu există. Plapuma, canapeaua și liniștea completă sunt coordonatele zilei tale perfecte și nu ai nicio obligație să le justifici nimănui. Dacă cineva insistă să te scoată undeva, găsești cu eleganța ta caracteristică o scuză impecabilă și te întorci la confortul tău, fără remușcări. Spre seară îți vine cheful de o conversație lungă la telefon cu cineva drag și ora zboară fără să o simți. Ziua ta a fost exact ce trebuia să fie și nu ai niciun regret.

Dragon

Astăzi nu ești centrul unui grup, ci al propriei tale vieți și această diferență contează mai mult decât crezi. Faci ce vrei, când vrei și cum vrei, fără să explici nimănui, și această libertate îți place mai mult decât ai anticipa. Ceva ce cumperi astăzi costă mai mult decât planificasei, dar îți pare atât de bun încât nu regreți nimic. Spre seară, apare o idee legată de un proiect viitor care îți aprinde ochii și pe care o notezi înainte să o uiți în valul de bună dispoziție.

Șarpe

Astăzi ai chef de cultură și nu de orice fel, de ceva care să îți pună mintea pe jar. Un documentar fascinant, o carte care te absoarbe din primele pagini sau o expoziție la care mergi singur și în liniște îți hrănesc acea parte din tine pe care viața zilnică o lasă adesea flămândă. Nu ai chef de lume multă și nu te forțezi să simulezi sociabilitate, pe care nu o simți și nu o ai în această zi. Spre seară, o revelație legată de o situație personală îți vine de nicăieri și o savurezi în tăcere, fără să o împărtășești cu nimeni. Ziua te lasă mai bogat decât erai la începutul ei.

Cal

Astăzi nu știi de dimineață ce vei face și tocmai asta face ziua perfectă pentru natura ta. Pleci undeva fără să anunți pe nimeni, te oprești unde îți place și mănânci unde nu planificasei. Libertatea aceasta nestructurată îți reîncarcă bateriile mai rapid decât orice vacanță planificată în detaliu cu luni înainte. Pe drum asculți muzică tare și cânți singur, fără să îți pese că te vede cineva la semafor. Te întorci când vrei tu, cu sufletul mai ușor decât îl aveai de ceva vreme.

Capră

Creativitatea ta nu se supune astăzi niciunui program și nici nu ar trebui. Începi ceva fără să știi dacă îl termini și procesul în sine este recompensa, nu rezultatul. Un moment de frumusețe neașteptată, o lumină anume sau un sunet te oprește din ce faci și îți amintește că lumea este mai bogată decât o percepi în zilele obișnuite. Dacă cineva vede ce faci și îți face un compliment sincer, îl primești cu o grație neobișnuită pentru că astăzi ești împăcat cu tine. Ziua asta nu produce evenimente mari pentru nimeni și tocmai de aceea este una dintre cele mai bune din lună.

Maimuță

Astăzi este ziua ta în toată splendoarea ei și universul nu numai că îți dă voie să fii exact ce ești, ci îți cere explicit să nu fii altceva. Giumbușlucurile sunt binevenite, spontaneitatea este regula zilei și orice plan care apare pe loc și fără să fie gândit prea mult are toate șansele să devină una dintre cele mai bune amintiri ale săptămânii. Companiile vesele, momentele în care râzi atât de tare încât nu mai poți să te oprești și ideile năstrușnice puse în practică pe loc sunt exact combustibilul de care motorul tău are nevoie. Singura regulă de care trebuie să ții seama este una pe care o știi deja, dar pe care o uiți mereu: nu deschide portofelul mai des decât este nevoie. Bucură-te de tot ce oferă această zi, cu toată ingeniozitatea ta.

Cocoș

Astăzi îți dai voie să fii dezordonat și această permisiune te costă enorm psihic, dar o acorzi cu stoicism asumat. Masa de prânz nu este la oră fixă, patul nu este făcut, nici nu va fi, și lumea nu se prăbușește din această cauză. Descoperi spre după-amiază că dezordinea controlată îți eliberează o energie pe care rigiditatea rutinei o consuma fără să îți dai seama. Suni pe cineva cu care ai o relație rămasă în urmă și conversația curge mai ușor decât anticipai și mai lung decât planuiai. Mâine revii la ordinea ta impecabilă, dar astăzi ai trăit altfel și a fost bine.

Câine

Familia primește tot ce ai mai bun în tine, fără să îți ceară nimic explicit. Gătești pentru cei dragi, stai cu ei fără telefon în mână și asculți cu adevărat ce spun, nu doar auzi. Un copil, un părinte sau un partener îți spune ceva care te mișcă mai tare decât te așteptai și realizezi că nu i-ai acordat suficientă atenție în ultimele zile. Îți ceri iertare în felul tău, nu cu vorbe ci cu gesturi concrete pe care cealaltă persoană le simte imediat și le apreciază. Apropierea autentică de astăzi valorează mai mult decât orice altceva ai fi putut face cu această zi.

Mistreț

Pornești la drum fără plan și ajungi în locuri pe care nu le știai că există, deși sunt la câțiva kilometri de casă. Mănânci ceva bun, cheltuiești ceva mai mult decât intenționai, dar nu regreți niciun leu pentru că experiența a meritat fiecare ban. Râzi cu poftă de câteva ori, faci cel puțin o prostie amuzantă și creezi cel puțin o amintire care va fi povestită la reuniuni viitoare. Oboseala vine brusc spre seară și te prinde într-un loc confortabil, unde o primești fără să te opui. Ziua a fost exact cât de bună poate fi o zi când nu ai așteptări de la ea.

