Nu e o glumă! Cât costă o porție de mici cu muștar, pâine și cartofi prăjiți la restaurantul lui Constantin Enceanu

De: Andreea Stăncescu 28/04/2026 | 16:49
1 Mai se apropie cu pași repezi, iar pentru români această perioadă înseamnă, ca de fiecare dată, relaxare, ieșiri în aer liber și, bineînțeles, tradiționalul grătar alături de familie și prieteni. Fie că aleg să meargă la iarbă verde sau să cumpere produse românești autentice, această zi rămâne una dintre cele mai îndrăgite sărbători informale din an.

Pentru cei care preferă să lase gătitul pe seama profesioniștilor, restaurantul deținut de Constantin Enceanu în Filiași, Dolj, vine cu oferte deja cunoscute publicului. Au fost anunțate și noile prețuri, iar o porție de mici, foarte căutată în această perioadă, a suferit o ușoară majorare. Dacă anul trecut o porție completă, cu cartofi prăjiți, pâine și muștar, costa 40 de lei, în 2026 prețul a crescut la 44 de lei pentru 550 de grame.

În același timp, meniul zilei rămâne o variantă accesibilă pentru cei care vor o masă consistentă. La prețul de 30 de lei, clienții pot alege între mai multe combinații: ciorbă acrișoară de porc urmată de pulpă dezosată la grătar cu cartofi wedges și conopidă murată, ciorbă de perișoare cu pulpă de pui la tavă și cartofi aromatizați sau ciorbă de pui a la grec alături de fasole cu ciolan afumat și murături.

Ce locuri aleg românii pentru minivacanța de 1 mai

Chiar dacă inflația și-a făcut simțită prezența, românii nu renunță la tradiția mini-vacanței de 1 Mai. Totuși, sunt mai atenți la cheltuieli și aleg opțiuni mai echilibrate. Litoralul, Delta Dunării și stațiunile montane rămân în topul preferințelor, cu prețuri variind între 200 și 700 de lei pe noapte, în funcție de locație și facilități.

În plus, comercianții și producătorii locali profită de această perioadă pentru a-și promova produsele tradiționale, de la carne proaspătă pentru grătar până la brânzeturi și murături autentice. Piețele devin mai animate ca de obicei, iar românii caută calitate la prețuri cât mai corecte. Chiar dacă bugetele sunt mai atent gestionate anul acesta, dorința de a păstra obiceiurile și de a se bucura de gusturile copilăriei rămâne la fel de puternică, transformând ziua de 1 Mai într-un prilej de reconectare cu tradițiile și cu oamenii dragi.

