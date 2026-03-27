Câștigător Survivor 2026 | Cine pune mâna pe marele premiu de 100.000 euro dacă show-ul s-ar opri acum. Avem clasamentul punctelor aduse până în acest moment

Sezonul 2026 al competiției Survivor România se conturează deja ca unul dintre cele mai intense și urmărite din ultimii ani, atrăgând un interes uriaș din partea publicului încă din primele săptămâni de difuzare. Desfășurat în peisajele spectaculoase, dar dure, din Republica Dominicană, show-ul aduce în prim-plan confruntări fizice solicitante, strategii complexe și o luptă continuă pentru supraviețuire și supremație.

Clasamentul actual reflectă nu doar capacitatea fizică a participanților, ci și adaptabilitatea, strategia și rezistența psihică. Pe măsură ce competiția avansează, diferențele se pot reduce sau accentua, iar ierarhia se poate schimba rapid în funcție de evoluțiile din teren.

Cine ar câștiga Survivor conform punctelor din clasament

În acest moment al competiției, clasamentul bazat pe punctele aduse de fiecare concurent oferă o imagine clară asupra celor mai performanți participanți. Dacă emisiunea s-ar încheia acum, liderul incontestabil ar fi Gabi Tamaș, care ocupă primul loc, cu un total impresionant de 44 de victorii din 65 de meciuri disputate, ceea ce îi asigură un procent de succes de 67,69%. Performanța sa constantă îl plasează în fruntea clasamentului și îl transformă într-un favorit clar pentru marele premiu în valoare de 100.000 de euro.

Pe locul al doilea se află Andreea Munteanu, care a reușit să adune 27 de victorii din 43 de confruntări, atingând un procent solid de 62,79%. Podiumul este completat de Aris Eram, cu 32 de victorii din 53 de meciuri și un procent de 60,38%, confirmând că lupta pentru primele poziții este una extrem de strânsă.

Clasamentul evidențiază și o competiție echilibrată între cele două echipe – Faimoșii și Războinicii. De exemplu, Alberto Hangan, reprezentant al Războinicilor, ocupă locul al patrulea, cu un procent de 58%, în timp ce colegul său Lucian Popa se află pe locul cinci, cu 57,89%. În același timp, Patricia Vizitiu și Bianca Giurcanu, din echipa Faimoșilor, sunt foarte aproape în clasament, ambele având un procent de 57,14%.

Pe pozițiile de mijloc se regăsesc concurenți care au avut evoluții fluctuante, dar care rămân în continuare relevanți în competiție. Loredana Pălănceanu, Bianca Stoica și Maria Dumitru se mențin în zona mediană a clasamentului, cu procente cuprinse între 51% și 55%, demonstrând o constanță moderată în probe.

În partea inferioară a clasamentului apar participanți care au întâmpinat dificultăți în acumularea victoriilor. Printre aceștia se numără Marian Godină, Beleuț Andrei și Cristian Boureanu, ale căror procente scad sub pragul de 45%, indicând un parcurs mai puțin favorabil până în acest punct al competiției.

