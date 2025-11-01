Ceaiul pe care sigur nu l-ai băut niciodată, dar face minuni pentru organism, potrivit Lidiei Fecioru

De multe ori, natura oferă remedii pentru multe afecțiuni, iar bioenergoterapeuta Lidia Fecioru este o mare cunoscătoare de astfel de leacuri. Recent, aceasta a vorbit despre beneficiile extraordinare pe care un anumit tip de ceai le are. Face minuni pentru organism și ajută și în lupta împotriva kilogramelor în plus. Despre ce este vorba?

Ceaiurile aduc numeroase beneficii pentru organism, însă românii nu le consumă pe cât de mult ar trebui. Fiecare tip de ceai ajută într-o anumită direcție, iar ceaiul din frunze de muștar face minuni în corp. Acesta are numeroase proprietăți și chiar topește kilogramele în plus.

Ceaiul care face minuni pentru organism

Recent, Lidia Fecioru a vorbit despre beneficiile consumului ceaiului din frunze de muștar. Deși nu este un ceai prea des consumat de români, acesta poate face minuni pentru corp. Frunzele de muștar conțin minerale și antioxidanți, vitamina C, vitamina A, vitamina E, caroten, caciu, fier, magneziu, zinc, seleniu.

De asemenea, specialista spune că acest tip de ceai este perfect pentru lupta cu kilogramele în plus. Mai mult, ar fi potrivit și pentru diabetici, dar este bun și în profilaxia bolilor de Alzheimer. Lidia Fecioru recomandă ceaiul din frunze de muștar și celor care își doresc să devină mămici, dar și tăticilor.

„Frunzele de muştar sunt foarte bogate în minerale şi antioxidanţi, vitamina C, vitamina A, vitamina E, caroten, caciu, fier, magneziu, zinc, seleniu. Ceaiul de frunze de muştar e foarte bun în scăderea în greutate, inclusiv pentru cei care au diabet. E foarte bun pentru bărbaţi şi femei pentru că ele sunt bogate în vitamina K1 şi 400 de grame de frunze au 500 de procente de vitamina K. Un om are nevoie de ea pentru întărirea oaselor în fiecare an. E foarte bun în profilaxia bolilor de Alzheimer. Apropo de cele care vor să rămână mămici, să bea ceai de frunze de muştar. Şi tăticii ar trebui să bea”, a spus Lidia Fecioru.

Vedeta Antena 3 a aflat că partenerul o înșală chiar în ziua nunții lor. IREAL ce a făcut imediat după

Lidia Fecioru, despre cum să ne activăm imunitatea. Glanda care joacă rolul esențial