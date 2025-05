Vedeta Antena 3 a aflat că partenerul o înșală chiar în ziua nunții lor. IREAL ce a făcut imediat după

O cunoscută vedetă de la Antena 3 a aflat că a fost înșelată! Totul s-a întâmplat chiar în ziua nunții! Amanta bărbatului care trebuia să-i devină soț și-a făcut apariția neinvitată! Ce decizie neașteptată a luat? Vă prezentăm toate detaliile!

Ziua în care trebuia să îmbrace rochia de mireasă și să spună „da” pentru totdeauna s-a transformat într-un coșmar de neuitat pentru Lidia Fecioru! Bioenergoterapeutul a trăit momente grele în cea mai importantă zi din viața ei, când a aflat că viitorul soț o trăda. Și nu oricum, ci cu o femeie care era deja însărcinată.

Lidia Fecioru a rupt tăcerea și a povestit cu lux de amănunte drama prin care a trecut. Fix în ziua nunții, când totul era pregătit pentru o petrecere de vis, amanta iubitului și-a făcut apariția neinvită. Dar nu oricum! Cu o burtă de gravidă și o veste care a lăsat-o fără cuvinte: urma să nască copilul bărbatului cu care ea trebuia să se căsătorească.

„Păi dacă a venit… era însărcinată cu burta mai mare și a zis că ea n-a venit să-mi strice nunta. Mi-a zis că vor avea un copil… nu știu ce ar fi făcut alta în locul meu. Eu așa am socotit de cuviință că așa trebuie făcut. (…) N-am ținut cont de nimic, nici de rochie, nici de neamuri, nici de nuntă, de nimic. Poate că… eu într-adevăr am fost foarte rebelă de felul meu, fiind leoaică, eram mult… mai impulsivă și nu-mi păsa, dar toate lucrurile astea m-au făcut omul care sunt astăzi, care iubesc, dar nici acum, nici astăzi, nici la 62 de ani ai mei, eu nu accept compromisuri”, a mărturisit Lidia Fecioru la o emisiune TV, potrivit kfetele.ro.

Și pentru că problemele nu vin niciodată singure, mama ei a reacționat dur. Lidia Fecioru nu s-a mai uitat în spate, așa că a părăsit țara atunci și a mers în Ucraina. S-a întors în România abia când a venit momentul să nască. I-a fost alături o prietenă apropiată, iar familia ei a aflat după ce copilul venise pe lume.

„Mama mi-a tras o bătaie așa cum scrie la carte și mi-a zis că am făcut-o de rușine. Am plecat în Ucraina și m-am întors acasă, nici măcar acasă, m-am întors la o prietenă de-a mea și de la ea am plecat la maternitate, având o prietenă bună de familie care lucra asistentă șef și soțul ei a trecut pe la tata pe acasă, era șofer pe autobuz și a zis: “Mihaile, tu dormi? Scoală că ai un nepot!” (…) Nu, nu știa nimeni (n.r. că este însărcinată la acel moment), eu m-am întors când am născut copilul, atunci au aflat. Mama a venit la maternitate, mi-a zis: „Păi, eu zic că tu ești tânără, lasă-ți copilul în maternitate.”, și i-am zis: “Eu mă voi înveli cu un preș pe marginea drumului, dar gunoi din copilul meu nu se va face.”, ca dovadă că nu s-a făcut”, a mai spus Lidia Fecioru.