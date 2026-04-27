Maria Constantin recunoaște că a fost infidelă: „Am vrut și eu să văd cum e”

Maria Constantin a făcut declarații sincere despre perioada în care a fost infidelă fostului partener. Artista și-a asumat decizia și a explicat ce a determinat-o să ajungă în acea situație, subliniind că relația nu era deloc una liniștită. Potrivit acesteia, Dacian Varga nu era „ușă de biserică”, sugerând că lucrurile nu mergeau bine nici din partea lui.

Maria Constantin se numără printre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară și de petrecere de la noi din țară. Artista nu se mai bucură doar de succes profesional, ci și de succes în plan personal. Se pare că vedeta și-a găsit în sfârșit liniștea în brațele soțului său, Robert Stoica.

Chiar și așa, cântăreața a vorbit despre o perioadă tumultoasă din viața sa. Ea a făcut referire la relația cu fostul partener, Dacian Varga. Vedeta a recunoscut că l-a înșelat și a explicat, fără perdea, și care a fost motivul pentru care a recurs la acest gest.

Maria Constantin a confirmat că i-a fost infidelă lui Dacian Varga

Deși trecuse, la rândul ei, printr-o experiență de infidelitate în trecut, Maria Constantin a recunoscut că a făcut același lucru în relația cu Dacian Varga. Întrebată ce a determinat-o, artista a răspuns direct că a fost mai degrabă o curiozitate, dorind să vadă cum este.

Cântăreața a lăsat să se înțeleagă că nici fostul partener nu ar fi fost complet fidel. Cu alte cuvinte, vedeta a insinuat că și acesta ar fi călcat strâmb. În același timp, Maria Constantin și-a amintit de începuturile relației, povestind că, inițial, l-ar fi refuzat atunci când acesta a încercat să o cucerească.

„Am vrut și eu să văd cum e (n.r. să înșeli) (…) Nu i-am făcut rău, stai liniștită, că nici el (n.r. Dacian Varga) nu a fost ușă de biserică (…) Știi cum e, cui pe cui se scoate (…) Cumva, și Dacian e cunoscut ca fiind acel băiat de oraș. În primă fază Dacian alerga foarte mult după mine, pentru că nu-mi doream genul ăsta de bărbat lângă mine, mai ales că eram în perioada aia a mea de vreun an de zile în care nu am avut relație cu nimeni”, a declarat Maria Constantin, la Face to Face.

