Artista din România s-a retras din lumina reflectoarelor! Care este motivul: ”Știu ce înseamnă televiziunea. Am preferat să stau deoparte”

Vacanță după vacanță pentru Maria Constantin în 2025! Artista dezvăluie, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că în 2025 a fost mai mult pe drumuri decât acasă, bifând destinații exotice și europene, motiv pentru care a ales să stea departe de televiziuni. Cum arată viața ei dincolo de scenă și de ce spune că este într-unul dintre cele mai bune momente ale vieții.

Turcia, Thailanda, Malaga, Marrakech, Italia și Gran Canaria, acestea sunt doar câteva dintre destinațiile în care Maria Constantin a ajuns în 2025. Cu un an plin de evenimente, proiecte și relaxare, artista spune că a ales să pună pe primul loc echilibrul și familia. Într-un interviu pentru CANCAN.RO, Maria Constantin vorbește despre cum a fost anul care tocmai s-a înceiat pentru ea, despre disciplină, muncă și planurile pentru anul care tocmai a început.

CANCAN.RO: Cum ai început anul?

Maria Constantin: Anul a început foarte bine, sincer. Acum sunt pe relaxare, dar am avut mult de alergat de Revelion și acum recuperez.

Noi tot timpul ne vedem ori până de Sărbători, ori după. Până la urmă sunt niște zile ca oricare altele și încercăm să recuperăm apoi.

CANCAN.RO: Cum a fost 2025 pentru tine?

Maria Constantin: A fost un an bun, un an cu multe evenimente, proiecte multe și cu vacanțe. A fost un an chiar foarte bun, mai ales că și pensiunea pe care o avem la Curtea de Argeș a mers foarte bine. A fost un an plin, pe mai multe segmente: și pe plan profesional, și cu familia. Am încercat să le împărțim pe toate și să petrecem timp și cu familia, pentru că este foarte important pentru noi.

2025, anul vacanțelor pentru artistă

CANCAN.RO: În 2025 ai fost mult mai retrasă din lumina reflectoarelor, exceptând proiectele muzicale. Unde ai dispărut?

Maria Constantin: A fost o perioadă cu multe evenimente și tocmai de aceea. Plus că eu stau în zona Bragadiru, iar toate televiziunile sunt în zona de Nord, și a fost foarte dificil cu timpul. Am stat un pic mai retrasă pentru că nu am avut timp fizic.

Am fost la filmările pentru Revelion, dar am zis că este o oboseală foarte mare pentru mine să merg. În condițiile în care nici nu aveam ceva nou și știu ce înseamnă televiziunea, trebuie tot timpul să vii cu anumite subiecte. Eu am preferat să stau deoparte pentru că nu aveam absolut nimic nou, în afară de faptul că m-am plimbat anul trecut.

Aș putea spune că am început din ianuarie, când am fost în Turcia, apoi în februarie în Thailanda, în martie în Malaga, în aprilie în Marrakech, apoi am fost în vacanță cu fiul meu în Italia, după aceea în Gran Canaria și tot așa. Am ținut-o pe vacanțe cumva.

CANCAN.RO: Simți că ești într-un moment bun al vieții tale?

Maria Constantin: Îi mulțumesc lui Dumnezeu, chiar e foarte bine și sperăm ca și 2026 să fie la fel de bine.

CANCAN.RO: Ai visat vreodată la viața pe care o ai acum?

Maria Constantin: Știi cum e, Dumnezeu le pregătește pe toate pentru fiecare. Într-adevăr, am și muncit foarte mult pentru lucrurile astea, dar clar nu puteau fi realizate fără ajutorul lui Dumnezeu.

Chiar dacă au fost momente mai grele în viața mea, acum sunt liniștită, fericită, iar asta este cel mai important. Realizez foarte multe lucruri, dar și muncesc foarte mult. Chiar o să încep bine și anul acesta, pentru că pe 19 ianuarie voi pleca în vacanță în Jamaica. Începem cu o vacanță, ca să ne revenim. (n.r.râde)

CANCAN.RO: Cum reușești să te menții în formă, cu atâtea vacanțe și evenimente?

Maria Constantin: Ca orice om care se duce în vacanță, logic că mănânc mai mult, dar încerc să mă mențin. Toată viața mea am fost într-o mare dietă și încerc să mă restricționez de la mai multe lucruri pe care poate le mănânci în vacanță, dar apoi trebuie să le dai jos.

Țin foarte mult la asta și sunt mereu atentă. Având în vedere că, atunci când merg la evenimente, nu prea mănânc, pentru că asta mi-ar afecta vocea dacă aș mânca înainte să cânt, iar apoi, când ajung acasă, sunt prea obosită ca să mai mănânc. De obicei nu mai mănânc. La mine cantitățile sunt foarte mici.

Nu există o rețetă minune. Există doar voință. Am persoane în jurul meu care mănâncă exact ce își doresc și au arderile foarte bune, e și o chestiune de genetică. Le invidiez, dar construcția mea nu e așa, deși mi-aș dori.

Atunci trebuie să fiu atentă, pentru că imaginea contează foarte mult pentru mine și trebuie să mă bucur de anii aceștia. Plus că apar în fața oamenilor și mi se pare o formă de respect pentru cei care mă apreciază și mă urmăresc.

CANCAN.RO: Ai mai accepta o emisiune-concurs, gen „Survivor” sau ai fi tentată să participi la „Power Couple”?

Maria Constantin: La Power Couple nu știu ce să zic, pentru că am văzut că sunt niște probe destul de dure și nu știu dacă aș fi tentată. Dar am mai zis eu și la Splash că niciodată, pentru că am frică de înălțime, și uite că m-am dus. Nu se știe niciodată.

