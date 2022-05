Bassam: “Într-o zi foarte bună, câștig între 5.000 € și…” Hairstylist-ul vedetelor dezvăluie cât câștigă după ce le aranjează pe Drăgușanu, Tonciu și Chivu

Bassam este un personaj relativ nou în peisajul media autohton, cu o creștere rapidă, datorită fluxului de vedete pe care le cosmetizează spectaculos, cum știe mai bine. Printre clientele hairstylist-ului se numără Bianca Drăgușanu, Andreea Tonciu, Loredana Chivu și lista poate continua. Cu un „meniu complet” al serviciilor de înfrumusețare, salonul lui Bassam produce bani grei, iar CANCAN.RO a aflat, în exclusivitate, cât câștigă într-o zi bună de muncă cel ce poartă hramul de „Regele coafurilor”.

Lista prețurilor este una cu multe zerouri, dar rezultatele sunt pe măsură. Bassam trăiește o viață înțesată de lux, cu haine dintre cele mai scumpe, aparținând celor mai noi colecții și brand-uri. Chiar dacă acum are o carieră în România și un număr ridicat de cliente, sirianul nu a dus-o bine dintotdeauna. A avut o viață plină de probleme, iar trecutul este unul care îi smulge lacrimi de câte ori îl amintește.

“Într-o zi foarte bună, câștig între 5.000 € și 7.000 €!”

Desigur că pot exista și zile mai puțin reușite, însă hairstylist-ul sirian pune preț pe munca depusă. În urmă cu mai mulți ani a părăsit țara natală, puternic afectată de război, și a venit în România să-și clădească propriul brand. Mânat de apanajul unei vieți în condiții vitrege, antreprenorul a simțit dorința de reușită, așa că a pus pe picioare un business la mare căutare în rândul doamnelor și domnișoarelor iubitoare de frumos.

Bassam își trasează foarte bine granițele și este corect de la bun început cu cele ce îi calcă pragul, așa cum o declară însuși personajul nostru:

„Banii sunt chiar bătuți la casă, să știți, că eu sunt foarte corect cu țara. Fac foarte mulți bani. Fiindcă eu am salon, calculez în total, dar eu, într-o zi foarte foarte bună, câștig între 5.000 € și 7.000 €.

Dar acum o să se întrebe lumea, pentru unde am ajuns, eu am muncit, iar în momentul în care am ajuns să fiu top și lumea să îmi spună că sunt rege și sunt top, atunci vin prețurile!

Când mergi la un brand și achiți pe o geantă 5-6.000 €, și la mine e la fel. Geanta rămâne, la mine coafura se strică, dar astea sunt prețurile mele!”, ne-a declarat Bassam în exclusivitate.

„Dacă nu pot să o mulțumesc, ușa e a ei…”

Bassam a dezvăluit și care este secretul succesului în lucrul cu pretențioasele cliente pe care le coafează în fiecare zi. Hairstylist-ul a mai explicat și cine îi creează serioase bătăi de cap, când vine vorba despre programări: „La mine poate să fie vedetă, nevedetă, poate să fie oricine, un om simplu.

Dacă nu pot să o mulțumesc, ușa e a ei. Eu nu am căutat pe nimeni, toată lumea m-a căutat pe mine și mă apreciază, și mă bucură lucrul ăsta. Dar cu cine pot să am cel mai bun dialog și să glumesc și să le iau cu glumele mele depășite, sunt multe.

Dar așa Loredana Chivu, o întreb: «Ce faci, fă?» Bine, la voi, «făi, fă» sunt foarte jignitoare, dar mie mi-au spus multe fete că eu am învățat acest cuvânt când am ajuns în țară: «Ce faci, fă?!». Mi-au zis vedetele că de la mine sună altfel.

Cu Puceanca am o problemă. Cristina Pucean tot timpul întârzie. Când zici Cristina Pucean la programator, trebuie să o programezi la 3, dar eu să îi spun că am programat-o la 2, ca să ajungă. Dar este foarte OK, glumesc cu ea, ne certăm, ne împăcăm, se supără, îi trece!”, a mai completat hairstylistul.

Sursă foto: Instagram @BASSAMDABBAS