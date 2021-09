Scandal uriaş între Oana Roman şi Bassam Dabbas! De la ce a pornit totul: „Mai ţii minte când te rugai de mine să te fac la păr?”

O ceartă s-a iscat între Oana Roman și celebrul hairstylist Bassam Dabbas. Cei doi și-au arucat cuvinte grele în mediul online și s-a ajuns chiar să se blocheze pe rețelele de socializare. De la ce ar fi pornit totul?

Între Oana Roman și hairstylistul Bassam Dabbas a luat naștere un întreg ”război” pe rețelele de socializare, după ce aceștia nu s-ar fi salutat la un eveniment, pe motiv că s-ar fi ”întors spatele”.

”Mai bine pom de Crăciun decât bârfitoare în halul ăsta. Dar când vă posta era bine, nu? Măcar dacă ai c***e, zi-mi în față. Dar ce crezi, nu ai! Crapă răutatea și frustrarea în voi. Cel puțin doamna asta care m-a rugat să-i postez și ei pensulele. Așa penibilă cum sunt. Nu am decât compasiune pentru ființe atât de neînsemnate ca voi. Hai pup. Spor”, i-a scris în mesaj Oana Roman.

Oana Roman, dispută cu hairstylist-ul Bassam Dabbas

Bassam Dabbas i-a răspuns la mesaj: ”Bună! Este urât să spui că nu aveam c***e, să îți spun în față, când erai la salon îți doreai să te coafez și nu aveam locuri, acum când mă vezi la evenimente, mi te întorci cu spatele? Nu am comentat nimic personal de tine, cum ai făcut tu acum la adresa ta, dată te uiți, am comentat strict de asocierea cromatică nefericită pe care au făcut-o stiliștii tăi. Nu te-am rugat în viața mea să mă postezi tu pe mine , și te cunosc de când aveam eu 7000 și tu 10.000 de urmăritori. Pe tine te pareciez, dar am comentat de harababura care se află pe tine acum… efectiv mi-am spus părerea, fără să deranjez pe nimeni și să știi încă o dată, repet, este urât să te coafez de atâtea ori și când mă vezi să te întorci cu spatele la mine. Îți cunosc și trecutul, știu și că familia ta e foarte educată, nu ma așteptam să primesc asemenea mesaj din partea ta. Dacă erai tu împăcată cu look-ul tău, nu te atacai așa”.

Apoi, după ce aceștia au avut conversația respectivă, Oana Roman l-a blocat pe rețelele de socializare pe Bassam Dabbas: ”După ce și-a aruncat frustărirle, fără drept de replică, mi-a dat block, îmi amintește de grădiniță. Sunt convins că mă urmărești de pe ceva cont fals, altfel nu vedeai nici story-ul anterior”.

Reacția hairstylistului Bassam Dabbas

Pe rețelele de socializare, hairstylistul a transmis un mesaj: ”Acum nu mai sunt bun? De ce? Pentru că am plecat și ai pus vorbă să vii la mine la salon și nu a fost loc? Pentru că nu am vrut să fac probleme la celălalt salon? Hai să închidem subiectul că eu am dreptate la orice zic eu. Am și dovezi. Te pup, du-te la culcare. Acum nu mai sunt bun”, a spus Bassam Dabbas pe social media.

sursă foto: capturi video, Instagram