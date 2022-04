Războiul din Siria – urmat de pandemie și de toate restricțiile – l-a ținut pe Bassam departe de familie. Stilistul preferat al vedetelor a plătit bani grei ca să nu ajungă în mijlocul atacurilor, dar acum își poate strânge, din nou, mama în brațe. 12 ani au fost separați. Bassam ne-a oferit declarații emoționante despre revedere.

Bassam Dabbas a reușit să-și clădească un adevărat business în rândul vedetelor din România. E apreciat pentru stilul excentric în care înfrumusețează doamnele și domnișoarele, iar conturile i s-au umplut rapid. Succesul, însă, a avut un preț. Poate prea mare, ar spune unii. 12 ani departe de mama lui și de restul familiei.

Sigur, banii câștigați l-ar fi putut reuni cu cei dragi mult mai repede, dar situația delicată din țara natală l-a împiedicat. În schimb, banii l-au ajutat să se țină departe de război. A scos aproape 10.000 de euro din buzunar și a rămas în siguranță în România.

”A fost greu, dar a fost frumos!”

Acum, lucrurile par să se fi liniștit, iar stilistul preferat al vedetelor a găsit oportunitatea să călătorească.

S-a îmbarcat în prima aeronavă, alături de fratele lui, și a plecat în Siria. Revederea cu mama sa a fost plină de emoție. Imaginile stau mărturie, iar declarațiile pe care Bassam ni le-a acordat, în exclusivitate, amplifică și mai mult trăirile avute.

”A fost greu, dar a fost frumos! A fost foarte emoționant să-mi văd mama după 12 ani. A fost foarte greu să vezi o țară distrusă! Acum este o parte distrusă și o parte nouă. A fost foarte greu să intru în Siria.

Prin faptul că am plătit armata, nu mi-a fost greu să intru. Erau multe bariere cu armată, poliție, dar am ajuns cu bine. Am plătit aproape 10.000 de euro ca să nu merg în armată, altfel nu puteam să fiu astăzi aici”, ne-a spus Bassam.

