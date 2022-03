Cum arăta Lora înainte să-și facă curaj să se opereze? A fost nevoie să repete o anumită intervenție pentru a căpăta chip de păpușă!

Vizitele la medicul estetician au devenit atât de banale, încât nu există vedetă din showbiz-ul autohton care să nu fi mers măcar o dată într-un astfel de cabinet. Unele au exagerat, altele s-au „tunat” finuț, iar trăsăturile doar și le-au accentuat. Le luăm pe toate la „verificat” și facem lista completă a intervențiilor pe care le-au bifat. CANCAN.RO are imagini pe care, cu siguranță, vedetele le vor dispărute!

Naturalețea nu mai e la modă, iar vedetele par să împărtășească acest concept! Fie că vorbim despre influenceri, vedete TV sau artiști, toți au trecut măcar o dată pragul cabinetului medicului estetician. Unii nu s-au mai putut opri și s-au „transformat” total, iar alții încă mai seamănă cu versiunea inițială. Astăzi, răsfoind arhiva CANCAN, ne-am oprit privirea asupra Lorei.

Cum arăta Lora înainte de a apela la medicul estetician

„Mama Natură” a înzestrat-o cu trăsături frumoase, afirmă Lora ori de câte ori are ocazia. Cu toate acestea, la un moment dat, după ce a cunoscut celebritatea, artista avea să-și rezolve un complex apelând la rinoplastie. Nu din punct de vedere estetic, ci medical, a dezvăluit artista. Și, chiar dacă diferența a fost extrem de vizibilă, cântăreața a negat o bună bucată de vreme că ar fi apelat la medicul estetician. Cinci operații la nivelul nasului are „bifate” Lora, până a ajuns la rezultatul mult dorit!

Nici despre injectarea buzelor cu acid hialuronic nu vrea să recunoască! Afirmă doar că buzele au căpătat mai mult volum în urma purtării aparatului dentar, respectiv a modificării danturii. Însă, este mai mult decât evident că buza de sus, care în trecut era extrem de subțire, este mult mai cărnoasă.

Ce spune Lora despre intervențiile estetice

Deși multă vreme a refuzat să vorbească despre operația de rinoplastie, la un moment dat, Lora a recunoscut că a făcut această intervenție. De cinci ori s-a lăsat artista pe mâna esteticianului pentru ca totul să iasă perfect: „Nu am silicoane nicăieri pentru că am auzit lucrul acesta despre mine și mă cam deranjează. Mama m-a înzestrat cu un corp de care sunt mândră și pe care iubitul meu îl iubește și atunci o femeie care e iubită de bărbatul de viața ei și este considerată sexy și frumoasă se simte bine.

Am o reconstrucție nazală după alte patru încercări eșuate, dar a ținut foarte mult de ceea ce mi s-a întâmplat de am ajuns în stadiul acesta. Acum mă simt foarte bine după cât am avut de tras și încerc să mă feresc”, mărturisea Lora, pentru Viva.

Pe lângă asta, pe măsură ce anii au trecut iar ridurile au apărut, artista le-a găsit și acestora un remediu, mezoterapia – o tehnică modernă de eliminare a ridurilor nedorite și presupune injectarea unor amestecuri de substanțe la nivelul mezodermului.

